WSJ：蘋果限制員工用ChatGPT 正開發自家大型語言模型

蘋果在開發自家AI技術之際，已限制員工使用ChatGPT和其他外部AI工具。（路透）

知情人士，蘋果 在開發自家的人工智慧（AI ）技術之際，已限制員工使用ChatGPT 和其他外部AI工具。

華爾街日報（WSJ）引述知情人士的說法和文件內容報導，蘋果擔心員工使用這類程式可能會洩露機密數據，該文並告知員工不要使用微軟擁有的GitHub產品Copilot；Copilot可以自動編寫軟體程式碼。

OpenAI開發的ChatGPT是運用大型語言模型打造的AI聊天機器人，但人們在使用時，數據會送回OpenAI，以持續改善效能，卻可能導致企業員工在無意中洩露機密資訊。

蘋果以嚴格的資訊保密措施為人所知，包括未來產品和客戶數據，一些機構也愈來愈擔心員工使用ChatGPT會導致資訊外洩，摩根大通、Verizon及南韓三星電子都已經禁止使用，亞馬遜敦促想用ChatGPT協助編寫程式碼的工程師，使用內部的AI工具。

知情人士透露，蘋果也正在打造自家的大型語言模型，由蘋果2018年從Google延攬來的John Giannandrea領導開發。John Giannandrea是蘋果資深副總裁，直接向執行長庫克匯報，蘋果也已收購一些AI新創公司。

此外，蘋果已密切關注iPhone App Store上、運用生成式AI軟體的應用程式（App）。App開發者Blix曾試圖更新BlueMail電郵App，加入ChatGPT功能，但遭蘋果短暫封鎖，理由是可能向孩童顯示不適當的內容，要求Blix把BlueMail的使用年齡限制提高到17歲以上（原先為4歲以上），或加入內容篩查機制。

在Blix向蘋果保證已對ChatGPT功能執行內容篩選機制後，更新才獲放行。