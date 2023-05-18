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AI工作表現比你出色怎麼辦？馬斯克給這兩個建議

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）本周稍早在法國巴黎參加招商活動時，和與會企業家交談。 （歐新社）
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）本周稍早在法國巴黎參加招商活動時，和與會企業家交談。 （歐新社）

特斯拉執行長馬斯克有八個小孩，也關切孩子們的未來職涯，特別是如果子女的夢想工作必須與人工智慧（AI）相競爭。

即便馬斯克想協助未來AI發展，旗下特斯拉試圖打造全自動駕駛車輛，並曾討論過用麾下的推特創建AI工具，但他仍對AI技術未來的應用表達憂心。

他16日接受美國財經媒體CNBC專訪時，大聲提出疑惑：「如果AI可以比你把工作做得更好時，我們如何能真正找到成就感？該怎麼發現生活的意義？」

若AI能做任何事情，下個世代該如何在身處的世界裡發掘價值？馬斯克只說，「這是個很難回答的問題」。

以下是他說他會給自己子女的兩個建議：

儘可能對社會有用處

在AI還沒竄紅之前，這點忠告也同樣適用：以能夠嘉惠他人的方向，追隨自己的熱情。馬斯克說，「我只會說，你知道的，在找到有興趣或有成就的事情時，跟著自己心之所向」，「而且要盡可能試著對社會其他人也有用處。」

重新思考工作與生活的平衡

馬斯克是工作狂，一周工作七天，每天只睡六小時，一整年常只有兩到三天假期。顯然這是他可以同時掌理特斯拉、SpaceX、推特等多家公司的原因之一。

他說，「我投注許多心血打造公司」，接著他會想，「我該這麼做嗎？因為我正在犧牲與親友的相處時間。但是最後AI能做所有這些事情，這合理嗎？我不知道」。隨著AI便能愈來愈複雜，這項不確定性可能愈來愈高。

即便是現在，馬斯克有時會「故意暫停懷疑」，無視他協助打造技術的「令人沮喪或失志」面向，繼續過生活。

AI 馬斯克 特斯拉

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