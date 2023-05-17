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慶祝無障礙日 蘋果SignTime手語服務新增4國

中央社／台北17日電
蘋果SignTime服務於2021年5月推出，已提供給美國、加拿大、英國、法國和日本的顧客使用。（路透）
蘋果SignTime服務於2021年5月推出，已提供給美國、加拿大、英國、法國和日本的顧客使用。（路透）

慶祝5月18日全球無障礙意識日，蘋果公司本週推出多項新功能及內容，其中，讓使用者能隨時聯繫手語人員的SignTime服務將於18日拓展到德國、義大利、西班牙和南韓，透過選用的手語口譯機，協助Apple Store零售店與顧客溝通。

SignTime服務於2021年5月推出，已提供給美國、加拿大、英國、法國和日本的顧客使用。

其他新功能方面，根據蘋果官網發文，「捷徑」App加入Remember This功能，協助認知障礙使用者在「備忘錄」中建立視覺化日記，方便輕鬆參考或反思。

特定蘋果零售店據點本週都提供資訊豐富的課程，幫助顧客探索輔助使用功能，而Apple Carnegie Library旗艦店將與手語使用者和譯者合作，提供Today at Apple課程。

此外，本週Apple Podcast將提供一系列關於輔助使用技術給社會帶來的影響的節目；Apple TV App播出來自身心障礙社群的著名說書人；Apple Music會提供跨音樂類型的美國手語音樂影片。

值得一提的是，蘋果稍早預覽今年將推出的視覺、聽覺和行動方面的軟體輔助使用功能，以及專為瘖啞人士或可能失去言語能力的人打造的創新工具，針對可能失去言語能力的使用者，可以利用Personal Voice功能打造與他們聲音類似的合成語音。

使用者可以透過讀出一系列隨機文本提示，在iPhone或iPad上錄製15分鐘的音訊，錄製時需距離麥克風約6到10英吋，每錄完一句停頓一下，接著設備會提供下一句的文本進行錄製，如果中途想休息也可以暫停。

錄製完Personal Voice後，會以近似使用者的聲音，唸出使用者打字內容。這項語音輔助使用功能利用裝置端機器學習，透過神經網絡引擎的文字轉語音技術及語音合成技術，合成的聲音相當接近本人。

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