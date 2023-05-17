Google摺疊手機Pixel Fold曝3致命傷 展開內螢幕「質感全無」

Google Pixel Fold精緻且好握，外螢幕5.8吋打字也相當方便。（取材自AndroidPolice）

Google 在Google I/O 2023期間亮相首款摺疊手機 Pixel Fold ，並在6月上市，首波開賣國家僅有美國、英國、德國、日本4國家，而Pixel Fold一推出後引來兩極化的評價，媒體試用新機時讚賞外型相當精緻，可是「展開後不太好看」，認為仍有3致命缺點。

據AndroidPolice報導，與三星 （Samsung）Galaxy Z Fold 4相比，外媒讚賞歸功於12mm纖細機身，手持Google Pixel Fold不會有厚實的感覺；背蓋的磨砂玻璃材質也相當好摸；外螢幕5.8吋及7.6吋內螢幕的機身尺寸「比我們在三星手機上看到的任何東西都要好用」，因為透過外螢幕打字上更為方便，他認為未來的摺疊手機應該要遵循此設計。

不過他提到，僅從外觀來看「一切都很好」，把Pixel Fold的內螢幕展開後，恐怕會曝露缺點，又是另一個世界了。

Google Pixel Fold內螢幕展開後邊框相當搶眼也微微凸起。（取材自AndroidPolice）

1.粗邊框失去質感

他提到內螢幕展開後邊框太搶眼又微微凸起，讓人認為是不是「未完成」，據了解，Google工程師表示，邊框太粗其實是為了妥協鉸鏈設計，也因此原本背蓋所展現的「現代感」來到內螢幕時頓時消失，認為不太好看。

Google Pixel Fold摺疊仍然明顯，螢幕反光也會讓人分心。（取材自AndroidPolice）

2.摺痕明顯未解決

第二為Pixel Fold的摺疊非常明顯，並未因為晚些推出而獲得解決，「和三星一樣引人注目」，內螢幕的反光效果一度讓人難以閱讀裡頭內容，像是拍照時，可能因反光關係很容易讓人分心。

開箱Google摺疊手機Pixel Fold，大讚外觀相當精緻且好握，外螢幕5.8吋打字也相當方便，但把內螢幕展開後就「不一樣」了。（取材自AndroidPolice）

3.展開後無法攤平

第三為不少人討論的Pixel Fold無法展開攤平，「內螢幕展開後只能停止在176度左右，而不是打開180度形成一條直線。」放在桌面上會相當明顯。

Google Pixel Fold背蓋的磨砂玻璃材質也相當好摸。（取材自AndroidPolice）