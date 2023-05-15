誤刊AI生成文章掀波 愛爾蘭時報急刪文道歉

「愛爾蘭時報」日前刊出一篇讀者評論文章，批評愛爾蘭女性鍾情於利用仿曬霜將皮膚變成小麥肌，結果被發現是AI生成的假文章。圖為該文章庫存頁面截圖，該文現已刪除。(取材自archive.is網站)

「愛爾蘭時報」日前刊出一篇讀者評論文章，批評愛爾蘭女性鍾情於利用仿曬霜將皮膚變成小麥肌，引發熱議，卻遭踢爆內容是由AI人工智慧 生成，報社隨即將文章下架並致歉。

法新社報導，「愛爾蘭時報」（Irish Times）還說，報社成了這樁「蓄意詐欺」的受害者。

這家受人尊崇的日報11日刊登一篇惡作劇文章，標題為「愛爾蘭女性迷戀以仿曬霜創造古銅膚色的問題」，頗具煽動性的言論使其迅速成為「愛爾蘭時報」網站當天點閱次數第二多的文章。

報社12日刪除這篇文章，並於14日發表道歉聲明說，「破壞了『愛爾蘭時報』與讀者之間的信任，我們深表歉意」。

「愛爾蘭時報」主編柯麥可（Ruadhan Mac Cormaic）在聲明中寫道：「這起事件凸顯我們在稿件上架前的程序存在漏洞。」

他還說：「這也揭露了人工智慧生成內容對新聞機構構成的挑戰之一。我們和其他人一樣，都將學習與適應。」

這篇評論文章的作者署名為阿科斯達－寇蒂茲（Adriana Acosta-Cortez），自稱為厄瓜多籍的她，在文中指責愛爾蘭女性迷戀以仿曬霜創造古銅膚色隱含了文化挪用問題。

英國「衛報」（The Guardian）報導，在背後以阿科斯達－寇蒂茲為名操控推特 （Twitter）帳號的藏鏡人說，他們利用OpenAI開發的GPT-4創作了大約80%的文章。

藏鏡人接受「衛報」採訪時透露，阿科斯達－寇蒂茲在推特使用的大頭照是由OpenAI的圖像產生器Dalle-E 2所生成。他們宣稱自己是愛爾蘭籍大學生，發表這篇文章是為了讓各界針對圍繞身分認同政治的極端言論進行辯論，並「讓我的朋友們笑一笑」。