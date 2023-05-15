YouTube用「擋廣告外掛」直接不給你看 2方法才能解決

一名網友看YouTube時使用「擋廣告外掛（又稱廣告攔截程式）」，遭官方阻止禁止使用，否則就不得觀看，引起討論。（路透）

想要免費看YouTube 影片可能會遇到更多重重關卡了。一名網友 看YouTube時使用「擋廣告外掛 （又稱廣告攔截程式）」，遭官方阻止禁止使用，否則就不得觀看，引起熱議。YouTube官方也提到有「2種方法」可解決問題。

一名網友在Reddit 論壇分享一張照片，表示他日前用「廣告攔截程式（Ad blockers）」觀看YouTube時，竟跳出「YouTube上不允許使用廣告攔截器」，詢問網友是否為YouTube官方新實施的政策？該文引起熱議，有內行人指出，YouTube員工告知這是最近官方進行的一項新實驗，但無法得知何時正式實行。

該截圖可看出YouTube偵測到用戶使用「廣告攔截程式」，若繼續使用無法正常觀看影片，表示有2種方法可以解決此問題，一為使用免費版YouTube（停用擋廣告外掛），「廣告讓YouTube可以為全球數十億用戶免費提供服務」；二為使用付費版YouTube Premium享受無廣告服務，「創作者仍然可以透過用戶的訂閱獲得報酬」。

該文引起熱議，多數網友表達不滿，表示願意為更好的服務埋單，但付費版YouTube Premium並未帶來更多新體驗，「給我一個理由放棄這網站（YouTube）了」、「YT廣告比電視廣告更糟糕」、「我才14歲，我買不起YouTube Premium」。也有人表示之後可能會有業者又再設計出可以「繞過官方規定」的擋廣告外掛了。