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AI淪假訊息工具 網傳「甘肅火車撞死9人」是ChatGPT寫的

TVBS新聞網／編輯 周子馨 即時報導
廣東一名男子涉嫌用ChatGPT編造假新聞被逮。（取材自微信）
廣東一名男子涉嫌用ChatGPT編造假新聞被逮。（取材自微信）

ChatGPT自2022年底推出以來，在全球掀起一股AI風潮，不過隨著使用越來越普及，網路上也開始傳出多起AI詐騙案。中國日前傳出一家自媒體公司為了「賺流量」，涉嫌利用ChatGPT在網路上散布甘肅發生「9名修路工人被火車撞死」的不實訊息，引起公安部門注意。甘肅公安也證實，該加公司的負責人已經因涉嫌尋釁滋事罪遭逮捕。

中國網路平台日前流傳一則「甘肅火車撞上修路工人致9人死亡」的文章。警方在4月25日當天確認消息不實後，隨即展開調查，結果發現光是在百度就有21個帳號在同時段發布該則文章，而且地點分散多處，文章點擊多達1.5萬。進一步了解後發現相關帳號都是由一間位於廣東深圳的自媒體公司所有，判斷該公司負責人有「重大作案嫌疑」，於5日前往住處搜查，並逮捕涉案人士進行偵訊。

甘肅公安7日也發出聲明證實網路大隊日前破獲一起利用AI製造虛假訊息的案件，原來該間自媒體負責人洪男通過網路友人發現「流量變現」方法，先是購買大量帳號，接著又在網路上找了過去幾年以來，討論度最高的社會新聞，並利用ChatGPT撰寫出一篇新的文章，再透過假帳號散布賺取流量獲利。

據悉，雖然ChatGPT在中國境內被禁用，但民眾依然可以透過使用VPN方式「翻牆」使用。隨著AI聊天機器人已經成為各家科技大廠的最新戰場，百度、阿里巴巴等中國企業也陸續推出類似ChatGPT的版本。

AI淪假訊息工具！網傳「甘肅火車撞死9人」竟是它寫的

TVBS新聞網

甘肅 AI ChatGPT

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