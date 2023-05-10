Google發表加了AI聊天功能的搜尋引擎 有何新變化？

Alphabet執行長皮伽在Google I/O活動上演說。（美聯社）

Google 宣布在美國推出新一代的搜尋引擎，改版後的「Google搜尋」正在引進AI 聊天功能，這凸顯出該公司努力跟上新的AI工具浪潮，在把強大的新語言模型帶入網路搜尋這場競賽中，彌補落後的步調。

Google 10日表示，新改版的搜尋引擎將利用AI聊天機器人來回答「你從未想過搜尋可以回答的問題」，並且協助使用者加快獲得他們想要的資訊。

這次的升級讓Google搜尋外觀和給人的感覺出現明顯不同。當使用者在搜索欄位鍵入問題時，除了會顯示傳統的搜尋結果外，還會出現一個自動彈出的AI生成回應的視窗。

使用者現在可透過Google App或Chrome桌機瀏覽器登記要加入使用新的Google搜尋等候名單，不過該服務首先只會在美國推出。Google表示，在未來數周，限量的用戶將能使用這項新版搜尋服務。

Google是在I/O年度開發者大會公布上述新調整，同時發表最新版AI語言模型PaLM 2，它能與ChatGPT 開發業者OpenAI的語言模型GPT-4競爭。此舉代表驅動Google的AI產品的技術向前跨一大步，有望在邏輯、常識推理和數學方面表現更加。它也能生成不同程式語言的特殊程式碼。

根據美國有線電視新聞網（CNN）對新版Google搜尋進行試用，這套AI搜尋工具回答了有關為何蜜蜂對我們的生態系如此重要、奧勒岡州波特蘭的Sound飯店是否有派樂騰的健身車，以及本地是否有兒童專屬下棋營隊等問題，只需要幾秒鐘，這套工具就會瀏覽各網頁，提取相關訊息並整齊排列在搜尋結果頁面的頂部，並在側邊凸顯來源。

不過，CNN也發現搜尋結果有時並不完美，例如在搜尋「全紐約是最棒比薩店時」，結果卻出現舊金山的人氣餐廳。

Google的搜尋業務副總裁愛德華（Cathy Edwards）表示，「仍在非常早期階段」，該公司將在未來數周、數月持續調整，「我們十分希望學習…並且解決問題，直到我們有信心已成功前，我們不想把這種體驗帶給每個人」。

此外，和ChatGPT、Snapchat的My AI以及Bard等其他聊天機器人不同的是，Google的搜尋工具刻意避免「擬人化」。

愛德華說：「我們深思熟慮決定只反映網路上的資訊。它將不會以『我認為』來回應或表達看法。它和其他以存在的聊天機器人不同。」

新的Google搜索還提供「Perspectives」功能，展示其他人正在購買或相關想法，並且納入搜尋結果中；另一項工具則是「About This Image」（關於這個圖片），能搜尋圖片的事實，因此用戶可以詢問有關Google首次見到這張圖片，以及是否出現在其他網站上的問題。

除了調整搜尋引擎，Google也擴大現有聊天機器人Bard的允許使用者，先前這項工具只能透過美國的等候名單提供給早期用戶使用，但很快將提供給120國與40個語言的用戶使用。Bard是在Google搜尋引擎外使用，可協助用戶完成摘、撰寫短文、規劃新生兒派與烹飪建議等任務。

Google也把Bard拓展到自家服務中，例如Gmail、表格和文件，允許使用者在他們正在使用的應用程式中與機器人合作並提問。