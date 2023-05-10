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三星傳下半年推新平板Galaxy Tab S9 盼拉近和蘋果差距

編譯簡國帆／綜合外電
南韓媒體報導，三星電子將在下半年推出Galaxy Tab S9平板電腦。（路透）
南韓媒體報導，三星電子將在下半年推出Galaxy Tab S9平板電腦。（路透）

南韓媒體報導，全球第二大平板電腦生產商三星電子，將在下半年推出Galaxy Tab S9平板電腦，希望能拉近和市場龍頭蘋果之間的差距。

韓國經濟日報報導，三星電子預料將在7月第四周推出Galaxy Tab S9系列平板電腦，屆時三星電子據傳也將推出新款折疊手機Galaxy Z5系列。 

Galaxy Tab S9系列平板電腦預料將搭載高通的Snapdragon 8 Gen 2應用處理器，這款處理器也被用於Galaxy S23，據稱中央處理器效能比上一代提升34%。

三星電子最新的平板電腦產品是Galaxy Tab S8系列，於去年2月約略和Galaxy S22系列智慧手機同時推出。產業人士透露，三星電子平板電腦事業上季營收約為3兆韓元（23億美元），營業利益介於2000億~3000億韓元。

一名三星主管說，「上季平板電腦事業的營收比一年前增加，受惠於我們高階數位裝置的銷售提高」。

國際數據資訊公司（IDC）的資料顯示，上季全球平板電腦出貨量年減19.1%至3,070萬台，蘋果出貨量達1,080萬台，市占率為35.2%，三星則以710萬台的出貨量、23.1%的市占率屈居市場老二。華為市占率為6.6%，排名第三，聯想以6.2%位居第四，亞馬遜市占率是4.6，名列第五。

產業人士預期，蘋果明年推出搭配有機發光二極體（OLED）螢幕的iPad後，將鞏固龍頭地位。一些市場人士也喘測，蘋果和三星電子明年也都各將推出可折疊平半點腦，但三星電子主管透露，該公司還沒確認這項計畫。

三星 蘋果 營收

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