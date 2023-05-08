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傳Google未來3年將付1億元 買「紐約時報」新聞內容

中央社／紐約8日綜合外電報導
「華爾街日報」8日報導，「紐約時報」未來三年將獲得谷歌（Google）約1億元，作為廣泛交易的一部分，這項交易允許「紐約時報」新聞內容出現在谷歌部分平台上。圖為一名男子持手機經過谷歌位於紐約的辦公室。(美聯社資料照片)
「華爾街日報」8日報導，「紐約時報」未來三年將獲得谷歌（Google）約1億元，作為廣泛交易的一部分，這項交易允許「紐約時報」新聞內容出現在谷歌部分平台上。圖為一名男子持手機經過谷歌位於紐約的辦公室。(美聯社資料照片)

「華爾街日報」今天報導，「紐約時報」未來三年將獲得谷歌Google）約1億元，作為廣泛交易的一部分，這項交易允許「紐約時報」新聞內容出現在谷歌部分平台上。

根據路透，「華爾街日報」（Wall Street Journal）援引知情人士的話報導，這項交易包括「紐約時報」（The New York Times）加入新聞平台Google News Showcase。Google News Showcase付費給新聞業者，讓他們的新聞內容出現在Google News和谷歌其他部分平台上。

「紐約時報」2月曾宣布擴大與谷歌的協議，其中包括內容發布和訂閱。紐時當時沒有透露有關交易的財務條款細節，並拒絕發表除先前聲明以外更多評論。

谷歌發言人說：「我們不會與合作夥伴分享商業協議的細節。」

在新聞業者正準備應對廣告市場放緩之際，這項交易為紐時帶來額外的收入動因。紐時去年公布營收為23.1億元，年增11%。

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms去年告訴新聞業者不會續簽合約，以在臉書新聞標籤中展示新內容後，這項發展增添紐時營收，足以抵消上述的收入損失。「華爾街日報」當時報導，Meta向紐時支付略高於2000萬元的年費。

谷歌 紐約時報 Google

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