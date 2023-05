影／Google首款摺疊機Pixel Fold亮相 8秒片搶先看亮點

Google正式曝光首款摺疊機Pixel Fold。(取材自推特)

Google 首款摺疊機真的要來了!下周Google I/O 開發者大會預計發表多款新品,而稍早Google官方在推特 釋出8秒影片,正式預告首款摺疊機Pixel Fold 即將登場。

Google釋出短短8秒影片,畫面可見Pixel Fold展開、摺疊自如,顏色共黑、白2色;細看展示畫面與過去流出的渲染圖細節差異不大,外螢幕邊框較細,並有天氣小工具等配置。

Google未多加說明Pixel Fold規格細節,過去傳聞Pixel Fold外螢幕為5.8吋、內螢幕為7.6吋,3鏡頭配置為4800萬主鏡頭、1080萬超廣角鏡頭和長焦鏡頭,採用Tensor G2晶片 、記憶體12GB,一般續航力可超過24小時,省電模式下可達到72小時。

傳聞價格不便宜,預計會推出256GB及512GB版本,價格分別為1799美元和1919美元,但過去也曾傳Pixel Fold不會在台灣販售,主因是大螢幕摺疊機的高價位恐難以讓消費者接受。

不過,Google正式預告Pixel Fold也令粉絲期待不已,在官方推文中一句「May The Fold Be With You」證實了Pixel Fold將在10日Google I/O 開發者大會上登場。