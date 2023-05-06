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影／Google首款摺疊機Pixel Fold亮相 8秒片搶先看亮點

聯合新聞網／ 科技編輯曾鈺閔
Google正式曝光首款摺疊機Pixel Fold。（取材自推特）
Google正式曝光首款摺疊機Pixel Fold。（取材自推特）

Google首款摺疊機真的要來了！下周Google I/O 開發者大會預計發表多款新品，而稍早Google官方在推特釋出8秒影片，正式預告首款摺疊機Pixel Fold 即將登場。

Google釋出短短8秒影片，畫面可見Pixel Fold展開、摺疊自如，顏色共黑、白2色；細看展示畫面與過去流出的渲染圖細節差異不大，外螢幕邊框較細，並有天氣小工具等配置。

Google未多加說明Pixel Fold規格細節，過去傳聞Pixel Fold外螢幕為5.8吋、內螢幕為7.6吋，3鏡頭配置為4800萬主鏡頭、1080萬超廣角鏡頭和長焦鏡頭，採用Tensor G2晶片、記憶體12GB，一般續航力可超過24小時，省電模式下可達到72小時。

傳聞價格不便宜，預計會推出256GB及512GB版本，價格分別為1799美元和1919美元，但過去也曾傳Pixel Fold不會在台灣販售，主因是大螢幕摺疊機的高價位恐難以讓消費者接受。

不過，Google正式預告Pixel Fold也令粉絲期待不已，在官方推文中一句「May The Fold Be With You」證實了Pixel Fold將在10日Google I/O 開發者大會上登場。

Google 晶片 推特

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