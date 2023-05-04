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Facebook Reels推3項更新 更精準提供用戶有興趣內容

記者黃筱晴／即時報導
Facebook Reels新增3項更新，提供更個人化的Reels觀看體驗。（圖：Meta提供）
Facebook Reels新增3項更新，提供更個人化的Reels觀看體驗。（圖：Meta提供）

社群分享照片不過癮、長影片又不容易在零碎時間觀看，因此讓充滿各種創意的Reels短影音推出後瞬間攻占民眾目光。目前在Facebook上Reels 每日分享次數已高達20億，相較半年前已翻倍成長，大家已逐漸習慣透過Reels探索或分享感興趣的內容，為了讓民眾更容易探索有興趣的內容，近期Facebook Reels推出了3項更新，讓Reels的觀看體驗更加個人化。

新增Reels按鈕

在Facebook Watch中加上Facebook Reels的按鈕，讓大家更迅速選擇相關內容。此外，目前在Facebook上觀看影片時，將不會特別區分Reels或其他長秒數影片，用戶可以依照觀看內容的喜好無縫銜接觀看不同長度的影片。

可自行選擇顯示更多或更少相關內容

只要透過點擊Reels右下角的3點功能選單，並選擇「顯示更多」或「顯示較少」，或者透過影片下方的按鈕，選擇「顯示更多」將暫時增加該類內容的排序，「顯示較少」將暫時降低該類內容的排序。透過使用者直接回饋的意見，AI系統將更智慧地提供符合個人喜好的內容，讓客製化的體驗更完善。

提供說明標籤

在Reels中，Meta也加上了影片出現的原因，讓大家可以瞭解為什麼看到該則Reels，例如你的朋友喜歡某支Reels。

社群 AI

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