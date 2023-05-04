有錢能買藍勾勾但買不到保障 推特新制惹惱企業

推特的藍勾勾改成只要付費就可取得之後，玩「冒充遊戲」散布假消息的假帳號暴增。（路透）

社群媒體推特 的藍勾勾改成只要付費就可取得之後，玩「冒充遊戲」散布假消息的假帳號暴增。專家表示，這恐使得各大品牌進一步退出這個被億萬富豪馬斯克 收購的平台。

路透社報導，4月20日當天，推特大舉自用戶帳號中刪除曾是眾人渴望的舊版藍勾勾，並針對希望以購買Twitter Blue訂閱服務來保留藍勾勾身分認證的用戶，收取每月8美元費用。

馬斯克（Elon Musk）這項舉措，導致大批有心人士花錢買藍勾勾，並假冒品牌、名人之名在推特散播虛假訊息。部分機構已經停用推特，包括擁有130萬追隨者的紐約大都會 運輸局（MTA）。

紐約大都會運輸局4月27日表示，他們「沒有支付款項給科技平台」，並會停止在推特發布服務警示和訊息。紐約大都會運輸局發布聲明說：「（推特）的可靠性已不再有任何保證。」

內幕情報公司（Insider Intelligence）首席分析師恩伯格（Jasmine Enberg）說：「Twitter Blue簡直一塌糊塗。各大企業原本就已經很擔心有心人士假冒品牌名稱行騙，新措施只是升高亂象和混亂狀況。」她說，各大廠商「不會希望留在一個讓他們覺得容易受到攻擊的平台」。

馬斯克去年10月收購推特、大刀闊斧做出各項變革以來，各大廠商就在思考是否該持續在這個平台投放廣告。恩伯格表示，推特撤銷藍勾勾身分認證之後，恐促使企業停止發推文，甚至連維持品牌可見度這一步都省了。

她說：「若企業認為自家品牌會有危險，就不會太積極去維持這個環境的布局，特別是一個無法驅動任何有意義影響的平台。」

華盛頓大學知情公眾中心（Center for an Informed Public）博士後研究員莫蘭-普瑞斯特瑞吉（Rachel Moran-Prestridge）表示，多年來，推特的藍勾勾一直是一項保證，用戶看到藍勾勾即可安心認定這些帳號都是本尊真實的帳號。

她在電郵中告訴路透：「少了這項認證，用戶必須做更多的功課才能確定一個帳號的真偽。」

確實，自去年11月Twitter Blue服務推出以來，散播有害不實訊息的推文暴增。

禮來公司（Eli Lilly and Co）就曾因為有網友冒用其官方帳號，上傳了「胰島素不用錢」的訊息，而看到公司股價暴跌4%，還不得不出面道歉。

冒名推特帳號也曾抹黑洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）和任天堂公司（Nintendo Co Ltd）的線上信譽。

紐約公關公司Ericho Communications執行長亞佛巴姆（Eric Yaverbaum）表示，如果推特不採用一個更嚴格的使用者身分驗證模式，恐會有更多品牌出走。

亞佛巴姆在電郵中告訴路透社：「幾個品牌已經停止在推特投放廣告，當中很多不會再回頭。我有預感，還會有更多企業停止在這個平台上投放廣告。」