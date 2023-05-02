比MacBook更大台？傳蘋果明年推「巨無霸iPad Ultra」

圖為搭載M2晶片的iPad Pro。示意圖。（取材自蘋果官網）

蘋果 （Apple ）有意開創新產品？最新爆料指出蘋果正在研發特殊版本的iPadOS 17，以因應未來更大尺寸、高階機款的iPad，據悉這款特殊iPad將達到14.1英吋，成為史上最大的iPad。

知名爆料客@analyst941發文表示蘋果即將推出一款專為更大尺寸iPad設計的特殊版本iPadOS 17，將會有一款史上最大尺寸、14.1英吋的iPad於明年發布。

I’ve heard there’s a special version of iPadOS 17, being developed specifically for larger iPad Pro/Ultra/Studio model(s), there’s a slight change that would give the 14.1” model support for up to 2 6K displays at 60hz.



This signals for a definite M3 Pro SoC in the flagship iPad https://t.co/7FcOyaZFdv — 941 (@analyst941) April 27, 2023

14.1英吋、巨無霸iPad的到來，機身尺寸將超越目前的13吋MacBook，且據@analyst941透露關於iPad Pro、iPad Ultra和iPad Studio等命名，暗示蘋果將推出更高階性能的機型，以區別現有產品。

此外，@analyst941還提到高階機款的細微變化，即是這項新產品將能夠透過Thunderbolt 4同時支援兩個6K顯示器運作，且螢幕刷新率為60Hz。

然而，根據MacRumor報導，蘋果自2021年以來就一直傳出研發更大尺寸的iPad；知名分析師 Ross Young曾指出這款搭載mini-LED螢幕的14.1英吋iPad Ultra將於2023年第一季推出，但他在2022年12月推翻自己的預測，並稱蘋果取消了這項產品。