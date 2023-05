比MacBook更大台？傳蘋果明年推「巨無霸iPad Ultra」

蘋果 (Apple )有意開創新產品?最新爆料指出蘋果正在研發特殊版本的iPadOS 17,以因應未來更大尺寸、高階機款的iPad,據悉這款特殊iPad將達到14.1英吋,成為史上最大的iPad。

知名爆料客@analyst941發文表示蘋果即將推出一款專為更大尺寸iPad設計的特殊版本iPadOS 17,將會有一款史上最大尺寸、14.1英吋的iPad於明年發布。

I’ve heard there’s a special version of iPadOS 17, being developed specifically for larger iPad Pro/Ultra/Studio model(s), there’s a slight change that would give the 14.1” model support for up to 2 6K displays at 60hz.



This signals for a definite M3 Pro SoC in the flagship iPad https://t.co/7FcOyaZFdv