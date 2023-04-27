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Google打擊惡意軟體 去年擋下143萬違規程式

中央社／台北28日電
Google 2022年成功阻止143萬個違反政策的應用程式在Google Play上發布。
Google 2022年成功阻止143萬個違反政策的應用程式在Google Play上發布。

Google今天公布2022年打擊惡意軟體採取的措施，除了更新和改良安全功能，也持續加強機器學習系統和應用程式的審查流程，2022年成功阻止143萬個違反政策的應用程式在Google Play上發布。

Google今天在官方部落格發文，分享過去一年如何為Google Play應用程式商店與Android作業系統使用者和開發者打造更安全的體驗，例如持續更新Google Play安全性功能和相關政策、加強機器學習系統與應用程式的審查流程，或與開發人員社群密切合作，協助打造出尊重使用者資料安全和隱私的應用程式。

Google指出，「Google Play安全防護」服務每天在數十億台的Android裝置上，持續掃描數十億個被安裝的應用程式，來保護使用者不會受到惡意軟體和垃圾軟體的威脅侵害。

Google也持續打擊惡意開發人員和詐騙集團，去年封鎖17.3萬個不良帳號，並阻止超過20億美元的欺詐和違規交易。

透過電話、電子郵件和其他身分驗證的方法，Google提高新進開發人員加入Google Play生態系統的門檻，有助於減少發布違規應用程式的帳號。Google也繼續與軟體開發套件（SDK）提供商合作，降低敏感資料的存取與分享，改善Google Play上面超過100萬個應用程式的隱私安全。

透過強化的Android平台保護措施和政策，以及對開發人員進行推廣和教育，Google在過去3年，防止大約50萬個應用程式在提交發布時存取不必要的敏感權限。

此外，新的安全和隱私設定已經在所有安裝Android 13系統的Pixel裝置上推出，每個月能改善全球數百萬使用者的安全和隱私狀態。Private Compute Core（隱私運算核心）技術也能讓Pixel手機在確保隱私的前提下，偵測有害的應用程式。

Google 隱私 Android

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