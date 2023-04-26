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蘋果官方揭「3設定出錯」讓iPhone變慢 解決方法超簡單

聯合新聞網／ 即時報導
iPhone效能變慢有幾種方法能夠快速解決。示意圖。（取材自ingimage）
iPhone效能變慢有幾種方法能夠快速解決。示意圖。（取材自ingimage）

iPhone 常會莫名奇妙變慢嗎？其實有可能是「這幾項設定」出錯了。

儲存空間不足

據太陽報（The Sun）報導，近期蘋果發布iPhone運作速度變慢的原因。第一個常見的原因就是儲存空間不足。由於iPhone的軟體需要一定的儲存空間運作，因此儲存空間不足可能會讓App無法正常運作。蘋果建議，使用者可以定期進入「設定」的「一般」中，找到「iPhone儲存空間」查看。官方建議至少要保留1GB的可用空間，藉此維持iPhone運轉效能。

手機溫度有異

第二個常見的原因則是手機溫度有異。手機處於太熱或太冷的環境中都會降低手機的效能，在炎熱的環境下還可以造成電池的永久損害。設備溫度異常時，iOS 系統會自動調整手機效能，因此如果手機長時間受到陽光曝曬或處於寒冷的環境中，便有可能降低手機效能。這時只要將手機放回正常溫度環境，待手機溫度恢復後運作效能便能恢復正常。

開啟「低耗電模式」

第三個原因是開啟「低耗電模式」。這種模式是為了在電量不足時節省電量，因此系統會關閉某些功能來維持運作，也因此會造成手機效能下降。如果要避免「低耗電模式」影響效能，只需要點進「設定」中的「電池」選項，便能找到關閉的按鈕。

手機 iPhone 蘋果

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