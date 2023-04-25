思科：AI軟體讓網路釣魚詐騙更容易量身訂做、更難防

思科主管警告說，AI軟體讓網路釣魚詐騙更容易量身訂做、更難防範。（路透）

網通設備大廠思科（Cisco System）警告，像是ChatGPT這類AI軟體將使得網路釣魚詐騙 （phishing）更難以被偵測，他力促企業採取新的防範措施。

約80%非法訪問進入電腦系統都已經是透過網路釣魚手法，也就是駭客 會發送電子郵件或簡訊給人們，誘騙他們打開惡意連結。思科安全與合作部門主管佩泰爾（Jeetu Patel）表示，AI工具可迅速客製化這類大量、吸引人們進入駭客騙局的內容。

佩泰爾本周在舊金山IT安全會議RSA大會上表示：「攻擊將變得更為訂製化。」

迄今為止，網路釣魚電郵相對容易被看出，因為不是針對個人接收者量身打造。這類郵件通常會有拼字錯誤和其他露餡的地方，但隨著新一代的攻擊問世，更難指望人們辨明這些詐騙花招，這使得網路遭癱瘓和勒贖的威脅大增。

至於解決辦法，佩泰爾說應該迅速篩檢網路流量數據並辨別即將發生、剛發生壞事的預先型態。他說，思科身為網通設備大廠，可利用其地位來分析數據流量。

佩泰爾表示：「安全是一場數據賽局。能蒐集到的數據愈多，就更容易揪出異常的情況。」