用交友app想開場白想破頭？AI工具助你變聊天達人

許多新創公司利用AI，幫助Tinder之類交友app的用戶變聊天達人。(路透)

使用Tinder和之類交友app找約會對象看來很方便，但不少不擅於聊天的人覺得，要找到吸引人的破冰開場白，其實很辛苦；一些有同樣經驗的年輕創業者發現商機，開發出人工智慧（AI ）工具助你秒變聊天達人，進入「自動化約會」時代。

住紐約的28歲數據科學家Dmitri Mirakyan開發出YourMove.ai。華盛頓郵報報導，去年夏天，他「厭倦了在交友app上進行篩選和對話，所以嘗試看ChatGPT會不會打情罵俏，事實證明它可以」。一個月後，他就開發出Your Move平台的第一個版本。

體育產業系畢業、24歲的佛羅里達州人Mario Pennetti說，Your Move幫他找到除了「跟我說說你自己，你是做什麼的」之外的聊天話題，像是「你最喜歡哪種恐龍」。住洛杉磯的33歲氣象預報員Miranda Gree表示，Your Move讓交友軟體變得比較有樂趣，可以不再重覆進行單調對話，有人誇她很會聊，甚至在她送出第一句AI生成訊息後就約她見面。

另有一個協助人們透過文字進行溝通的軟體Keys AI，創辦人Taylor Margot表示，許多使用者用它上交友app聊天。

Rizz也是類似的AI新創公司之一，試圖將線上約會自動化並最佳化。創立Rizz的是四名大三學生：20歲的Charis Zhang和Oliver Johansson、19歲的Tobias Worledge，他們就讀柏克萊加州大學 ，加上20歲的南加大 學生Daniel He。

Zhang解釋：「我們主修資訊系，成天待在宿舍寫程式。開發這款app是因為我們也經歷不知道如何與人交談的痛苦。」這款軟體在TikTok和推特上瘋轉，現有超過13萬使用者。

但35歲科技投資人Coyne Lloyd表示，欠缺個性化使他最終對AI交友工具失去信心。在他使用Rizz的經驗裡，AI會建構出一系列奇怪而且往往是徹頭徹尾的虛假訊息。

Zhang提到Rizz的最大挑戰之一是，對不擅於給AI提示的用戶，必須設法破解他們的輸入是在問什麼，否則Rizz生成的回覆會讓人覺得很荒謬。