不是抓寶而是抓錢 南韓數百萬民眾瘋用app賺小額現金

南韓民眾群聚在首爾美術館外瘋「抓錢」，賺取app給予的小額現金獎勵。(路透)

在首爾市中心一座博物館前，一群群的人看起來像是漫無目的漫步，低著頭看著智慧手機 螢幕和其他人擦肩而過，手指則瘋狂點擊螢幕。這卻是最新的賺錢趨勢。

每走1萬步、完成像是訂閱社群媒體等任務、或單純在其他使用者經過時點擊螢幕，金融服務應用程式（app）Toss的用戶就能賺取每次多達10美分。Toss是南韓 新創公司Viva Republic旗下的app。

在業者透過現金或點數獎勵忠誠app來贏得用戶這一潮流趨勢中，上述病毒式的行銷宣傳已讓Toss遙遙領先。此時正值南韓面臨高青年失業率與通膨竄升，這類現金或點數獎勵app大為風行。

路透報導，根據人力網站近期調查，南韓每四名成人中，就有多達三人會透過這類app賺取現金。

27歲的上班族白那勇（音譯）表示 :「目前只賺到150韓元（約0.11美元），但我計畫繼續這麼做，這樣可利用這款app來買杯咖啡或買些東西。」

Viva Republica表示，自從1月推出Toss的程式內現金贈送功能後，已有約440萬用戶採用，而且用戶在手機上開啟這款app的次數也增加30%。

77歲的退休人士韓成宰（音譯）表示，他迄今透過Toss賺了約5萬韓元（約37.91美元）。他站在首爾美術館外表示：「我女兒在這附近工作，她跟我說這附近有很多人聚集，我可以在這裡賺更多錢。」此處還有很多上班族在午休時間聚集，都是聽了傳言和小道消息而來。

專家說，這股趨勢顯示人們正努力賺點小錢，協助應付日益窘迫的經濟局面。

在南韓，消費者通膨率去年攀抵5.1%，是1998年來最高，食品與交通價格分別漲了5.9%與9.7%。

另據南韓統計局的數據，約49.7萬名15歲至29歲青年人口在2月表示失業，而且沒有積極找工作。

一些專家警告說，以資料或數據換取幾毛錢的機會，可能涉及與第三方分享敏感個資 的情況。仁荷大學消費者研究教授李恩熙（Lee Eun-hee，音譯）表示：「雖然賺點零用錢的行動值得稱讚，但可能讓人們的個資被利用。值得評估一體兩面。」