平價版iPhone 15 傳機背採用霧面玻璃、特殊色回歸
有傳蘋果 （Apple）計畫為平價版iPhone 15 增添新色，如今又有消息再傳蘋果會在機殼背面換上「霧面玻璃」材質，有如Pro系列一如既往地設計。
根據「9To5Mac」報導，微博帳號「剎那數碼」爆料指出，不同於目前平價版iPhone 14背面則採用亮面質感玻璃（玻璃機背+鋁金屬設計），蘋果計畫在平價版iPhone 15的背面材質將升級成「Pro版本」、採用「霧面玻璃」設計，目前的Pro版iPhone 14即是採用霧面質感玻璃（霧面質感玻璃機背+不鏽鋼邊框設計）。
若iPhone 15機身背面材質採用全新霧面玻璃設計，「9To5Mac」也猜測iPhone 15 Pro系列也會更動設計，由於iPhone 15 Pro系列邊框可能會採用啞光鈦金屬製作，因此機身背面玻璃可能會做亮面處理以呼應啞光邊框設計。
不僅如此，「剎那數碼」也爆料iPhone 12推出的特別色─「青色（cyan）」也即將回歸，平價版iPhone 15搭配淺淺螢光感的淡綠色相當亮眼；不過，「9To5Mac」早先預測iPhone 15 Pro系列可能推出深褐色，平價版iPhone則可能推出暗粉色和亮藍色。
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