平價版iPhone 15 傳機背採用霧面玻璃、特殊色回歸

蘋果計畫為iPhone 15系列增添新顏色。（取材自「9To5Mac」）

有傳蘋果 （Apple）計畫為平價版iPhone 15 增添新色，如今又有消息再傳蘋果會在機殼背面換上「霧面玻璃」材質，有如Pro系列一如既往地設計。

根據「9To5Mac」報導，微博 帳號「剎那數碼」爆料指出，不同於目前平價版iPhone 14背面則採用亮面質感玻璃（玻璃機背+鋁金屬設計），蘋果計畫在平價版iPhone 15的背面材質將升級成「Pro版本」、採用「霧面玻璃」設計，目前的Pro版iPhone 14即是採用霧面質感玻璃（霧面質感玻璃機背+不鏽鋼邊框設計）。

若iPhone 15機身背面材質採用全新霧面玻璃設計，「9To5Mac」也猜測iPhone 15 Pro系列也會更動設計，由於iPhone 15 Pro系列邊框可能會採用啞光鈦金屬製作，因此機身背面玻璃可能會做亮面處理以呼應啞光邊框設計。