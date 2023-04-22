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圖床imgur宣布掃蕩色情內容 官方好心勸「快備份吧」

聯合新聞網／ 即時報導
全球知名圖床「imgur」宣布清掃色情內容。（取材自imgur官網）
全球知名圖床「imgur」宣布清掃色情內容。（取材自imgur官網）

全球知名網路圖片上傳空間「imgur」因免註冊、保存期限長、使用門檻較低，也成為許多網友愛用工具。不過，近日「imgur」宣布將於5月15日開始禁止「色情裸露、性」且未被使用的舊圖片，這些內容一律會被自動刪除。

根據「imgur」官網19日公告說明，官方將於今（2023）年5月15日全面禁止「含有色情裸露、性」的相關內容，且未註冊用戶上傳的舊圖片將一律被刪除，未來將以AI 自動搜索與人工方式審查內容，因此官方也建議用戶先備份保存這些不想被刪除的內容。

「imgur」也在規範中特別提及色情內容的定義標準，例如無故或露骨地展示乳房、臀部和性器官以滿足挑逗、性刺激感受，甚至是不含圖像的色情評論也不被允許，而「具挑釁性、煽動性、令人不安或暗示性」的內容將被標記為成人內容，包含外科手術、爆痘、車禍、死傷動物、比基尼照片、嘔吐、血腥或令人沮喪或不露骨形式描述性經驗等內容。

不過，「具藝術性的裸露」是被平台允許的，但仍可能會被AI自動偵測為色情內容，若有誤判仍可向平台客服溝通。

消息傳出後讓PTT上的老司機們爆動了，紛紛哀號「已哭」、「又一個自取滅亡的」、「這樣表特板會不會直接倒？」、「啥叫藝術性，誰決定的」、「看來新的圖床要興起了」、「這世界是不是離自由越來越遠了」。

AI 手術 車禍

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