iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

近日發生多起新型iPhone竊案，用戶不只無法利用尋找功能定位遭竊iPhone，更會失去Apple ID控制權。示意圖。（路透）

多處城市近日發生多起新型iPhone 竊盜，據華爾街 日報報導受害者遍及多處城市，受害者的iPhone在公共場合失竊後，遭竊賊從銀行盜刷而損失錢財，雖然過去曾有不少人利用蘋果 內建的尋找（Find My iPhone）功能找回被竊的iPhone，但這個方法卻不再有效。

竊賊在行竊前先記下用戶輸入的4或6位密碼，之後瞄準目標竊取iPhone，便可以在不需輸入Touch ID或Face ID的情形下成功登入偷來的iPhone。

竊賊透過解鎖密碼即可啟動「復原密鑰」的步驟，「復原密鑰」會產生一組隨機生成的28字元代碼，即使不知道用戶本身的帳號密碼，竊賊仍可以利用這組28字元代碼重置Apple ID 密碼，屆時不只尋找iPhone功能可以被關閉，用戶也無法從其他設備登入Apple ID，等於失去整組Apple ID控制權，言下之意即是這些被竊盜的iPhone根本討不回來，且所有iPhone上的個資 、照片全被偷窺，造成無法挽回的嚴重損失。

令人難過的是，即便有許多受害者向蘋果官方提供護照、駕照等其他形式可證明身分的文件，甚至有人願意提供DNA或視網膜掃描文件來證明自己是帳號的所有人，但蘋果官方仍因隱私政策「未留下相關紀錄」，而無法證明這些受害者就是帳號所有人。

對此，蘋果官方對華爾街日報表示「我們相當同情受害者的經歷，且無論是多罕見的方式令用戶權益受損，我們也都非常重視，蘋果致力於保護用戶的帳戶與資料，並持續投入抵禦新型威脅及保護措施」。

華爾街日報提出2點能減少這類威脅風險的方法，例如盡量在公共場合使用Face ID或使用包含字母數字的特殊密碼，另一種方法則是利用家庭共享模式下的「螢幕使用時間」功能，讓自己多一個可信任並能掌握iPhone的管道。