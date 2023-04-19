杜絕免費仔 Netflix抓寄生帳號更賺 7月擴大範圍含美國

Netflix預計在第二季、最快在7月前擴大「付費分享」的全球服務範圍，美國已被列入「第二波名單」。（取材自Netflix官網）

串流影音 平台Netflix （網飛）從2022年起執行一系列打擊「寄生帳號（共享帳號）」，今年2月在四個國家實施的付費分享（Paid Sharing）政策似乎成效頗佳，將在第二季擴大至全球各國，嚴防「免費仔」狂用Netflix。

Netflix在2月起於加拿大 、紐西蘭、葡萄牙與西班牙等四個國家實施「付費分享」政策，意即若要分享給未同住的親友時，需要額外付費，但每個國家的費用不同，像是加拿大為7.99加幣（約5.9美元）、紐西蘭為7.99紐西蘭元（約4.9美元）、在葡萄牙和西班牙則分別為3.99歐元（約4.3美元）和5.99歐元（約6.5美元）。

不過似乎是打擊寄生帳號效果良好，綜合外媒報導，Netflix公布上今年第一季結果，在全球新增170萬用戶，年增4.9%至約2.33億戶，雖然表示初期在拉丁美洲推行該政策有不少訂戶取消訂閱，但在加拿大卻看見不少會將帳號分享給親友的訂戶紛紛自行訂閱，導致訂閱數變得更多。加上新增的每月6.99美元廣告訂閱方案讓Netflix賺取更多營收 。

這些政策也讓官方認為「付費分享」可擴大實行，Netflix預計在第二季、最快在7月前擴大「付費分享」的全球服務範圍，從四個國家擴大至美國和其他國家或地區，目前僅有美國已遭點名。