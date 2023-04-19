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蘋果MR頭戴裝置6月亮相倒數 傳備妥遊戲、健身各式App

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果執行長庫克在2021年全球開發者大會上致詞的檔案照片。（歐新社）
蘋果執行長庫克在2021年全球開發者大會上致詞的檔案照片。（歐新社）

彭博資訊18日引述知情人士報導，蘋果Apple）正在為即將推出的混合實境（MR）頭戴裝置打造一個軟體和服務寶庫，寄望藉由新穎的3D界面應用程式（App）來贏得消費者青睞。

消息來源透露，蘋果頭戴裝置的功能將包括遊戲、健身和協作工具、現有iPad的新版本功能，並且提供觀看運動比賽的服務。裝置售價約3000美元，估計將先在蘋果6月的全球開發者大會（WWDC）上亮相，幾個月後上市銷售。

彭博分析，蘋果的硬體產品一向仰賴強大的軟體組合，在已故共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）年代的口號就是「有app可以搭配」。但要把這一哲學貫徹到這款MR頭戴裝置卻面臨更多壓力，畢竟許多消費者對混合實境的技術並不熟悉，產品的價格也昂貴。蘋果在向全世界推銷這項新產品時，恐怕要說服消費者，為何需要這個產品，也要教會大家如何使用。

要求匿名的知情人士告訴彭博，蘋果開發MR頭戴裝置時，很大一部分的工作是讓裝置採納iPad的應用程式。蘋果研發人員希望頭戴裝置的用戶經由全新的3D界面，就能使用第三方開發者已經在iPad上提供的數百萬種現有App。

蘋果的頭戴裝置將配備優化的Safari瀏覽器以及日曆、聯絡人、文件、居家控制、郵件、地圖、訊息、備忘錄、照片和提醒等蘋果服務，也會有音樂、新聞、股票、天氣、FaceTime會議服務和蘋果電視等app。這些基本功能，看起來都與iPad類似。

彭博向蘋果查證相關消息時，蘋果發言人不予置評。

彭博指出，市場目前已有的MR頭戴裝置產品都不成氣候，欠缺殺手級的應用程式來點燃熱度。蘋果推出MR頭戴裝置的挑戰是，不能讓它只是個小眾利基產品。

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