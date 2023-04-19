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Google 6月將推首支折疊手機 傳加贈智慧手表吸買氣

編譯葉亭均／即時報導
Google據傳6月將推出首支折疊手機Pixel Fold。（路透）
Google據傳6月將推出首支折疊手機Pixel Fold。（路透）

根據美國財經媒體CNBC見到的內部通訊文件，Google將在6月推出首支可折疊智慧手機「Pixel Fold」，挑戰三星在折疊手機市場的領先地位。

CNBC報導說，Google計畫在5月10日的年度開發者大會「Google I/O」發表這支折疊手機。

文件顯示，Pixel Fold在Google內部代號為「Felix」，這支手機將擁有折疊手機「最耐用的轉軸」，售價將超過1700美元，與三星1799美元的Galaxy Z Fold 4競爭。

根據文件內容，Google規畫Pixel Fold的行銷亮點是防水和如口袋般大小好攜帶，外部螢幕尺寸為5.8吋。CNBC見到的照片顯示，這支手機可以像書一樣打開，出現有如小型平板電腦一樣的7.6吋螢幕，和三星的競品一樣；它的重量為10英兩（約284公克），比三星Galaxy Z Fold 4重一些，但電池更大，號稱待機時間達24小時，在省電模式下可待機長達72小時。

Pixel Fold是由Google的自研晶片Tensor G2處理器驅動，這和去年推出的Pixel 7與Pixel 7 Pro智慧手機相同。

Google發言人不願對上述報導置評。

雖然硬體只占Google一小部分營收，但Pixel Fold是Google Pixel系列中最貴的手機。Google一直為包括三星在內的其他手機業者打造軟體，包括Android與其應用程式商店Google Play。

文件顯示，Google將提供獎勵吸引人們換機升級為Pixel Fold，例如計畫讓Pixel、iPhone或Android手機「舊換新」，以折扣價取得Pixel Fold，同時計畫提供免費的Google最新智慧手表Pixel Watch送給Pixel Fold買家。

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