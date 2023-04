iPhone 15「超狂按鈕」登場？不同力道「1鍵3用」新功能曝光

蘋果 (Apple )iPhone 15 系列近日被爆料將引入有如Apple Watch Ultra的「動作按鈕」,依照用戶按壓力道啟動不同指令;這正與日前流出的iPhone 15 Pro機身模型看出「靜音鍵、音量鍵改成按壓形式」的說法不謀而合。

根據推特爆料客@analyst941於16日發出最新爆料指出,iPhone 15系列將引入電容式設計的「動作按鈕」,依照用戶施壓不同力道觸發不同指令,有如Apple Watch Ultra可設定的自定義指令;他也提到新按鍵帶來的快捷鍵使用差異,例如iPhone若要強制關機,目前操作是「音量+鍵與電源鍵同時長按」,但未來將改成動作按鈕搭配電源鍵,兩者排列順序保持不變。

Action Button:



I have some (small) info regarding the action button on iPhone 15 Pro.



Firstly, the volume up + power button will no longer be used to power off the device, or “force-restart” it.



The sequence remains, but combination will be changed to action + power button.