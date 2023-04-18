Google和Meta的AI競賽升溫 搶亞洲用戶以擴大廣告營收

Google和臉書母公司Meta的AI競賽升溫，正努力開發AI工具以擴大亞洲用戶群。(路透)

日經報導，亞洲區的人工智慧（AI ）競賽升溫，美國科技巨擘Google 和臉書母公司Meta正努力開發AI工具，希望擴大亞洲用戶群並提升此區廣告營收。但有學者懷疑，目前可能還處於放話以吸引投資 人注意力的階段。

Google和Meta都傾向生成式AI，要在他們的平台上為亞洲客戶構建新功能。先前，微軟支持的聊天機器人ChatGPT博學多聞，能回答開放式問題，引發熱潮。

Meta亞洲區副總裁Dan Neary表示，將照顧亞太地區的角度，因為這裡有最大用戶群，會是「下一個十億用戶的來源」。Meta的短期目標是為用戶構建有創意的表達工具，12月之前將專屬的生成式AI商業化。

Meta看到透過投資AI來拉高獲利的機會，希望提升廣告商的自動化程度，使其更易進行促銷活動並優化績效。Neary解釋，小企業通常不擅於制定廣告方案，但若使用生成式AI，可直接要求「幫我打個廣告」。

至於Google，該公司東南亞部門上月發布了為虛擬雲端網路服務和工作空間推出的生成式AI功能，但要先經過測試人員，然後才向公眾推出。Google的生成式AI支援會先提供產生文本和影像的基礎模型，再慢慢添加音訊和視訊。

Goolge表示，企業若想構建自己的AI聊天界面和數位助理，也可以利用該公司的生成式AI應用程式構建器幫忙，不需要很多專業技能。

然而，有些人對兩大科技巨擘的努力抱持懷疑態度，覺得表面功夫多於實質。印第安納大學凱萊商學院助理教授Vivek Astvansh說，生成式AI在2022年11月才推出，這些公司的言論不過是想吸引注意力。