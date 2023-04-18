我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期將近 行家提醒：美飛中轉機 一不注意被拒載

拜登夫婦會晤日相夫人 白宮種櫻花樹象徵美日友好

Google和Meta的AI競賽升溫 搶亞洲用戶以擴大廣告營收

編譯季晶晶／綜合外電
Google和臉書母公司Meta的AI競賽升溫，正努力開發AI工具以擴大亞洲用戶群。(路透)
Google和臉書母公司Meta的AI競賽升溫，正努力開發AI工具以擴大亞洲用戶群。(路透)

日經報導，亞洲區的人工智慧（AI）競賽升溫，美國科技巨擘Google和臉書母公司Meta正努力開發AI工具，希望擴大亞洲用戶群並提升此區廣告營收。但有學者懷疑，目前可能還處於放話以吸引投資人注意力的階段。

Google和Meta都傾向生成式AI，要在他們的平台上為亞洲客戶構建新功能。先前，微軟支持的聊天機器人ChatGPT博學多聞，能回答開放式問題，引發熱潮。

Meta亞洲區副總裁Dan Neary表示，將照顧亞太地區的角度，因為這裡有最大用戶群，會是「下一個十億用戶的來源」。Meta的短期目標是為用戶構建有創意的表達工具，12月之前將專屬的生成式AI商業化。

Meta看到透過投資AI來拉高獲利的機會，希望提升廣告商的自動化程度，使其更易進行促銷活動並優化績效。Neary解釋，小企業通常不擅於制定廣告方案，但若使用生成式AI，可直接要求「幫我打個廣告」。

至於Google，該公司東南亞部門上月發布了為虛擬雲端網路服務和工作空間推出的生成式AI功能，但要先經過測試人員，然後才向公眾推出。Google的生成式AI支援會先提供產生文本和影像的基礎模型，再慢慢添加音訊和視訊。

Goolge表示，企業若想構建自己的AI聊天界面和數位助理，也可以利用該公司的生成式AI應用程式構建器幫忙，不需要很多專業技能。

然而，有些人對兩大科技巨擘的努力抱持懷疑態度，覺得表面功夫多於實質。印第安納大學凱萊商學院助理教授Vivek Astvansh說，生成式AI在2022年11月才推出，這些公司的言論不過是想吸引注意力。

AI Google 投資

上一則

跟著鄭秀文、高允貞「玩」珠寶 沒耳洞一樣超吸睛

下一則

讓古墓伴你入眠…中國洛陽4博物館推實境遊戲、夜宿體驗

延伸閱讀

生死存亡 Google開發更個人化AI搜尋引擎

生死存亡 Google開發更個人化AI搜尋引擎
社媒危害學生 聖地牙哥2學區加入其他16個學區提告

社媒危害學生 聖地牙哥2學區加入其他16個學區提告
紐時：三星行動裝置預設搜尋器 考慮棄Google改用Bing

紐時：三星行動裝置預設搜尋器 考慮棄Google改用Bing
Meta裁員 裁食堂126合約工

Meta裁員 裁食堂126合約工

熱門新聞

薩里斯用洗碗機清潔片清洗洗衣機，結果洗出許多髒汙。（取材自TikTok）

洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

2023-04-15 01:43
大學學費帶來債務負擔，國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)

求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

2023-04-13 23:24
Facebook母公司Meta願意給優秀的元宇宙程式開發人才，上看100萬美元的年薪。（路透）

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

2023-04-12 01:07
身高188公分的瑪莉接受自己外型，成為大尺碼模特兒。（取材自Instagram）

影／身高188已經是全家最矮 她嘆：根本交不到男朋友

2023-04-12 21:00
瑞斯尼克創辦的無人機公司Brinc現在價值超過3億美元，他也躋身億萬富豪之列。（彭博資訊）

曾是大疆實習生的天才少年創業 23歲身價破1億美元

2023-04-10 20:25
泌尿科醫師指出，男人的陰莖長度夠用就好，粗度比較重要。示意圖。（取材自ingimage）

粗度比長度重要 泌尿醫揭陰莖「理想尺寸」：女生最舒服

2023-04-12 00:56

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」
蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人
華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok