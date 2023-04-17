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直球對決ChatGPT 馬斯克：推動「TruthGPT」AI平台

編譯葉亭均／綜合外電
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）表示將推動「TruthGPT」AI平台。（路透）
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）表示將推動「TruthGPT」AI平台。（路透）

億萬富豪馬斯克表示，他將推出一款人工智慧（AI）平台，他稱之為「TruthGPT」（真實GPT），這顯然是要直球對決近來人氣爆表的聊天機器人ChatGPT。

馬斯克在接受福斯新聞頻道記者卡爾森（Tucker Carlson）專訪時說：「我將啟動一個我稱為TruthGPT的東西，或者說一款最大尋求事實的AI，試圖理解宇宙的本質。」專訪內容在周一（17日）稍晚播出。

馬斯克表示：「我認為這可能是通往安全的最佳之路，從某種意義而言，關心理解宇宙的AI不太可能消滅人類，因為我們是宇宙中有趣的一部分。」

馬斯克沒有立即回應路透的評論請求。

知情人士透露，馬斯克已經從Google挖角AI研究人員成立一家新創公司，要與推出ChatGPT服務的OpenAI競爭。

根據一份州備案文件，馬斯克上個月在內華達州註冊了一家名為X.AI的公司。該公司將馬斯克列為唯一的董事，家族辦公室主管柏查爾（Jared Birchall）則出任秘書。

不過，馬斯克在成立上述X.AI公司之前，還與一群AI專家與產業主管呼籲暫停六個月訓練比OpenAI新推出的GPT-4威力更強大的AI系統，理由是可能為社會帶來風險。

在接受卡爾森的專訪時，馬斯克也重申他的警訊，表示「AI是更危險的，例如比起不當的飛機設計或生產維護或不良的汽車生產」，「它有可能破壞文明」。

馬斯克在2015年共同創立OpenAI，但於2018年退出該公司董事會。2019年，他在推特上透露離開OpenAI是因為他必須專注於特斯拉和SpaceX。

他當時還在推特上說，他離開OpenAI的其他原因是，特斯拉在與OpenAI爭奪人才，而且他不認同OpenAI團隊想做的一些事情。

AI 馬斯克 特斯拉

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