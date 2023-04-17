我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

蘋果何以稱霸美智慧手機市場？理由令人意想不到

編譯季晶晶／綜合報導
二手機愈來愈像二手車，有助蘋果稱霸美國智慧手機市場。（美聯社）
二手機愈來愈像二手車，有助蘋果稱霸美國智慧手機市場。（美聯社）

華爾街日報報導，美國智慧手機市場近年來愈來愈像二手車市場：許多用戶每兩三年就換新機，而舊機流入循環經濟，擁有很長的生命周期，此事影響深遠，對iPhone製造商蘋果成為霸主並擴大利潤的貢獻甚鉅。

不少美國人給子女買的第一支手機是翻新過的iPhone，例如上一代iPhone SE，一支不到200美元。如果想給小孩一個偶爾玩遊戲的設備，舊版iPhone 8已足堪重任，在此同時，蘋果透過每月收費5美元的Apple Arcade訂閱服務，為自己創造出源源不斷的收入。

舊款智慧手機能打造出新通路的原因是，手機愈來愈像價高但耐用的汽車，對大多數人來說，二手機是經濟的選擇。蘋果一直支持舊機的軟體升級，使iPhone有很長的生命周期，在真正被拋棄之前，可能有第二甚至第三個使用者，助長這種發展。電信業者提供舊機換新機的折扣，也使二手機市場供貨無虞。

蘋果順利成為大贏家。iPhone在美國的市占率穩步攀升：根據Counterpoint Reserch分析師Hanish Bhatia，止於2022年6月的當季，蘋果在美國智慧手機市場的占有率首次突破50%，12月時增至52.5%，預計沒有意外的話還會持續攀升。

蘋果的勢不可擋包含幾個因素，其中之一就是iPhone在年輕人之間很流行，形成同儕壓力；其次是蘋果已搭建出一個產品相互關聯和依存的完整生態系統，包括AirPods、Mac和Apple Watch；再來是蘋果成功走向「高端化」，在2022-23年假期購物季，功能強大的新iPhone平均售價創下逾900美元的空前紀錄，比一年前高出近10%，但仍舊大受歡迎，這在幾年後會對市場上的iPhone總數產生重大影響。

此外，電信業分析師Chetan Sharma指出，蘋果過去三、四年在手機的二級市場份外努力，現在有了自己的二手機計畫。

蘋果並不怕舊機的銷售會蠶食新機銷售，威脅到整體營收，因為新機和舊機都能帶來服務收入，而上季財報顯示，蘋果服務部門的毛利率是71.5%，遠高於主要由硬體銷售決定的整體毛利率43.3%。

蘋果 手機 iPhone

上一則

飛機毀容？航勤拖機出包 長榮航A321機翼撞損波音777機鼻

下一則

鄭秀文金像獎封后 搶穿H&M聯名MUGLER鏤空裝

延伸閱讀

蘋果核計畫 華生演講聚焦保釋法改革

蘋果核計畫 華生演講聚焦保釋法改革
美國Apple TV昨晚當機 現已恢復正常

美國Apple TV昨晚當機 現已恢復正常
蘋果Apple TV平台當機 全美數千用戶受影響

蘋果Apple TV平台當機 全美數千用戶受影響
技術卡關？蘋果傳取消iPhone 15 Pro這項升級

技術卡關？蘋果傳取消iPhone 15 Pro這項升級

熱門新聞

薩里斯用洗碗機清潔片清洗洗衣機，結果洗出許多髒汙。（取材自TikTok）

洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

2023-04-15 01:43
大學學費帶來債務負擔，國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)

求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

2023-04-13 23:24
Facebook母公司Meta願意給優秀的元宇宙程式開發人才，上看100萬美元的年薪。（路透）

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

2023-04-12 01:07
澳洲女子擁有「2個陰道」。（取材自推特）

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

2023-04-08 23:17
研究員研究7名100歲至119歲人瑞的DNA，發現一大共通點：他們的身體都曾抵抗過大量的病菌與病毒。長壽長者示意圖。(圖／ingimage)

百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體

2023-04-09 20:15
瑞斯尼克創辦的無人機公司Brinc現在價值超過3億美元，他也躋身億萬富豪之列。（彭博資訊）

曾是大疆實習生的天才少年創業 23歲身價破1億美元

2023-04-10 20:25

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」