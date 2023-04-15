技術卡關？蘋果傳取消iPhone 15 Pro這項升級

郭明錤表示蘋果放棄固態按鍵的主因是無法解決技術問題。（取材自推特）

蘋果 將在下半年推出iPhone 15，目前多數爆料都指出iPhone 15 Pro將移除實體按鍵，全數改由固態按鍵代替，相較以往iPhone是一項顛覆性設計，不過天風國際證券分析師 郭明錤爆料卻爆料這項技術卡關，iPhone 15 Pro將回歸實體按鍵。

郭明錤在推特表示，根據最新調查，因蘋果在固態按鍵量產前無法解決技術問題，所以iPhone 15 Pro系列將放棄使用固態按鍵，回歸原本的實體按鍵設計；郭明錤指出，iPhone 15 Pro目前處於EVT開發階段，因此還來得及改變設計，加上取消固態按鍵，反而簡化了開發測試流程，所以不會對發表和出貨時程造成影響。

針對這項變動，海通國際分析師Jeff Pu也有同樣看法，他認為iPhone 15 Pro最終不會換上固態按鍵，因為其設計太過複雜，根據他從供應鏈端得到的訊息顯示，蘋果仍會為iPhone 15 Pro繼續搭載實體按鍵。

日前中國抖音帳號「鴻漾科技」則PO出號稱「iPhone 15 Pro最準確模型」的影片，可見其模型機的靜音鍵從上下撥改為按壓式，音量鍵也從以往兩個分開的按鍵，改為單一長條型設計。

距離iPhone 15系列發表還有5個月，蘋果仍有時間可以更動設計，因此目前爆出的任何傳聞都只要當作參考就好。

蘋果傳取消iPhone 15 Pro這升級 分析師：技術卡關

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