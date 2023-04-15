我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

影／日相岸田文雄助選驚傳爆炸聲 警方壓制1男

使用者付費？受營收、法規夾擊 社媒免費時代恐近尾聲

編譯湯淑君／綜合外電
分析師說，廣告營收流失和隱私法規趨嚴，迫使社群媒體公司另找營收來源，例如付費訂閱制。（歐新社）
分析師說，廣告營收流失和隱私法規趨嚴，迫使社群媒體公司另找營收來源，例如付費訂閱制。（歐新社）

近來隨著整體網路廣告營收銳減，推特（Twitter）和臉書母公司Meta Platforms設法另闢財源、降低對廣告收入的依賴，例如開始探索付費訂閱制。這可能意味「社群媒體免費使用」的時代進入倒數計時。

財經網站MarketWatch報導，推特和臉書都開始提供消費者認證服務選項，但須支付月費而且不便宜。臉書認證服務智慧手機版月費14美元，網頁版認證月費11.99美元。Instagram收費相同，認證兩個帳戶得月繳24至28美元。

推特去年被富豪馬斯克買下並下市後，也推出藍勾勾（Twitter Blue）認證服務，每月訂費8美元，年費84美元。據分析公司Sensor Tower推估，馬斯克重新推出「藍勾勾」後，頭三個月只賺進1,100萬美元。

跟進新聞業腳步 社群媒體探尋付費訂閱模式

曾出版兩本專書談論訂閱制的顧問公司Peninsula Strategies創辦人凱曼巴克斯特指出，社群媒體公司正設法戒除對廣告營收的倚賴，因為廣告營收實在變化莫測。她說：「這已有前例可循，新聞業已經歷這個過程。」

Wedbush證券分析師艾夫斯說：「推特的認證服務勉強有一點成果。我認為對（Meta執行長）祖克柏和臉書來說，也會是上坡路。但趨勢顯然是朝這個方向前進：矽谷將不再免費提供服務。」

廣告營收流失+隱私法規趨嚴 須另闢營收蹊徑

Enderle Group分析師安德爾認為，這個趨勢才剛起步，因為社群媒體公司必須想辦法彌補大量流失的營收。他說：「業者領悟到，付錢給他們的客戶，並不是使用其服務的用戶。」此外，歐洲祭出更嚴格的隱私法規，美國終會跟進，也促使社群媒體公司設法因應，不能再靠銷售資料獲利。

凱曼巴克斯特說，隨著社群媒體公司設法因應資料隱私和廣告追蹤問題，即使未來廣告仍會是線上營收的一個重要來源，業者還是必須開拓新的營收來源。她說：「我無法想像他們能完全戒掉廣告，但在錯的時機投放不宜的廣告總是惹人厭，適當的廣告與服務則可能顯得很貼心。」她還提到，訂閱模式的優點是，更容易預測會有多少進帳。

至於首批訂閱模式能否帶來重大的營收源泉，仍是個大問號。下周起，美國科技公司開始緊鑼密鼓發布上季財報，投資人將在未來數周檢視Meta、Snap訂閱營收的初步表現如何，並觀察其他公司是否也打算跟進。

社群媒體 營收 臉書

上一則

別再貼數據…員工愛餵公司機密給ChatGPT 可增10倍效率

延伸閱讀

營收、法規壓力夾擊 社群媒體免費時代近尾聲

營收、法規壓力夾擊 社群媒體免費時代近尾聲
Meta裁員 裁食堂126合約工

Meta裁員 裁食堂126合約工
洛城新語╱ 潮水退去 元宇宙是在裸泳嗎？

洛城新語╱ 潮水退去 元宇宙是在裸泳嗎？
潮水退去 元宇宙是在裸泳嗎？

潮水退去 元宇宙是在裸泳嗎？

熱門新聞

澳洲女子擁有「2個陰道」。（取材自推特）

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

2023-04-08 23:17
Facebook母公司Meta願意給優秀的元宇宙程式開發人才，上看100萬美元的年薪。（路透）

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

2023-04-12 01:07
日本作家牧野知弘認為日本貧富差距大，白天上班日都有許多人出遊玩耍。圖為日本大阪黑門市場。(Getty Images)

日本貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作

2023-04-06 20:34
研究員研究7名100歲至119歲人瑞的DNA，發現一大共通點：他們的身體都曾抵抗過大量的病菌與病毒。長壽長者示意圖。(圖／ingimage)

百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體

2023-04-09 20:15
大學學費帶來債務負擔，國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)

求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

2023-04-13 23:24
瑞斯尼克創辦的無人機公司Brinc現在價值超過3億美元，他也躋身億萬富豪之列。（彭博資訊）

曾是大疆實習生的天才少年創業 23歲身價破1億美元

2023-04-10 20:25

超人氣

更多 >
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？