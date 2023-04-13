蘋果推材料回收 拚2025年電池使用100%再生金屬

蘋果公司（Apple）宣布大幅加速推廣在產品中使用再生材料的工作，包括2025年所有蘋果設計的電池將採用100%再生鈷的新目標。（路透）

蘋果 公司（Apple）13日宣布大幅加速推廣在產品中使用再生材料的工作，包括2025年所有蘋果設計的電池將採用100%再生鈷的新目標。

另一個目標是到了2025年，蘋果裝置中的磁鐵將完全使用再生稀土 元素，所有蘋果設計的印刷電路板將使用100%再生錫焊料和100%再生鍍金。

蘋果在官網發文說明，2022年大幅擴增使用關鍵再生金屬，目前蘋果產品中超過三分之二的鋁、近四分之三的稀土元素和超過95%的鎢均來自100%再生材料。

蘋果環境、政策和社會倡議副總裁傑克森（Lisa Jackson）表示，有朝一日讓蘋果產品採用100%回收和可再生材料的積極目標，與蘋果2030年實現產品碳中和的目標，相輔相成。蘋果正在以刻不容緩的態度朝著這兩個目標努力，並在過程中推動整個產業的創新。

2022年蘋果產品中所有的鈷有四分之一來自回收材料，高於2021年的13%。鈷是大多數消費性電子產品所用電池的關鍵材料，可實現高能源密度，同時滿足蘋嚴謹的安全標準。iPhone 、iPad、Apple Watch、MacBook和其他許多產品中由蘋果設計的電池，占公司使用的絕大部分鈷。

在回收與拆解方面，蘋果打造的iPhone拆解機器人Daisy能將電池與其他組件分離，使專業回收商能夠回收鈷和其他材料。自2019年以來，蘋果估計已從Daisy拆解出的電池中，回收超過1萬1000公斤的鈷，並回送至二級市場。Daisy也幫助回收稀土元素，這類元素在傳統的電子產品回收過程中通常會大量流失。

此外，蘋果也部署了Dave機器人，與中國一家回收合作夥伴合作，可以透過拆卸觸覺引擎，進一步加速稀土元素的回收。