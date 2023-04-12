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網友怒「看劇遇3000多秒廣告」優酷 ：非會員確實有

特派記者賴錦宏／北京即時報導
網友稱非會員在酷喵上看劇需看3000多秒廣告，引發網友熱烈討論。（取材自微博）
網友稱非會員在酷喵上看劇需看3000多秒廣告，引發網友熱烈討論。（取材自微博）

近日，有中國網友稱非會員在酷喵（優酷正版電視端應用）上看劇需看3000多秒廣告，引發中國網友熱烈討論。 12日，優酷方回應稱，「有時候的確會出現這樣的一些情況」。

據上游新聞，「見過3000多秒的廣告嗎？我說優酷你別太離譜！」10日，浙江杭州網友「番茄茄」發布視頻這樣吐槽稱。網友發布的視頻顯示，電視屏幕上正播放著廣告，右上方出現3233秒倒計時，旁邊有文字提示「VIP可關此廣告，低至15元/月」。

網友張女士稱，自己通過網路電視看酷喵（優酷正版電視端應用）一部獨播劇，該劇不是會員但可免費看前五集，她想先看看，如果好看就再充會員。 「前面幾集都是等待100多秒的廣告，連著看了幾集之後，突然就是3000多秒了。沒見過這麼長的廣告，比一集正常的電視劇都要長。不是每一集都這樣，應該是個系統漏洞，返回再進就好了。」

「以前看電視是看電視節目，現在看電視是看廣告」「等50多分鐘，離譜」「能看廣告看到2024年」「見過2小時的廣告」……對此，中國網友紛紛在網帖下跟帖評論。

12日，一些媒體點進該獨播劇發現的確需要等待100多秒，旁邊有文字提示，開通VIP可關此廣告。

優酷平台客服表示，經過諮詢了解，有時候的確會出現這樣的一些情況，但屬極個別。一般而言，可能是版本沒升級到最新，舊版本系統會出現一些漏洞問題；也可能是帳號退出後沒有登錄直接進行觀看，或者網路信號的問題，也會導致該情況出現。對類似情況，用戶可以卸載後重新安裝最新版本，再登錄帳號觀看，如果之後還有類似情況，可以繼續向客服反饋。他還表示，VIP會員觀看影視劇時自動跳過劇前廣告，但因為版權原因，部分片源仍可能提供不同類型廣告。

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