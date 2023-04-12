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聊ChatGPT 巴菲特：比爾蓋茲教我的 還寫了首西班牙文歌

編譯葉亭均／綜合外電
波克夏公司董事長巴菲特也嘗試了近期很熱門的聊天機器人ChatGPT。（美聯社）
波克夏公司董事長巴菲特也嘗試了近期很熱門的聊天機器人ChatGPT。（美聯社）

「股神」巴菲特表示，他完全不了解人工智慧（AI）領域，但多虧微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），他嘗試了最近很熱門的聊天機器人ChatGPT。

巴菲特12日在東京接受CNBC節目專訪時表示：「我認為這是我完全不了解的東西，但比爾大約在至少四或五個月前來了一趟，（他說）『我要秀給你看最新的東西，還有它能做些什麼』。我那時候說了My Way這首歌，用西班牙文寫出來。兩秒後，你知道的，它誕生了，還有押韻以及美妙的事。」

身為波克夏公司董事長兼執行長，巴菲特花了數十年告訴股東，科技是他不了解的。在避開科技股投資多年後，巴菲特買進了蘋果公司股票。蘋果現在成為波克夏最大持股部位，也是巴菲特最成功的押注。

巴菲特回憶蓋茲提到ChatGPT的侷限，那就是不能講笑話。

巴菲特說：「它就只是不知道如何講笑話，但它能告訴你它讀過每一本書，每一條法律意見。我的意思是，如果你在做各種事情，它可以為你節省的時間量是很驚人的。」

這位92歲的投資大師表示，他不確定先進的技術是否有益於人類，「以它展示的能力而言，我認為是項神奇的科技進展。我認為這是非凡的，但我不知道他是否有益」。

巴菲特 波克夏 投資

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