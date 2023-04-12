幫ChatGPT抓漏洞有2萬元獎金 OpenAI提出懸賞計畫

OpenAI提出AI系統漏洞懸賞計畫。（路透）

OpenAI 提出懸賞計畫，將為協助該公司找到旗下聊天機器人ChatGPT 等AI系統的漏洞者，發出從200美元到多達2萬美元的獎金。

這家AI公司11日在部落格貼文宣布，已推出漏洞懸賞計畫，人們可回報使用其AI產品所發現的弱點、漏洞或安全問題。在科技界，這種企業付錢給使用者以回報漏洞或其他安全缺陷問題的計畫是很常見的。

OpenAI表示，這項行動是與漏洞賞金平台Bugcrowd合作，公司將依據被揪出的系統漏洞規模發出金額不一的獎金，嚴重程度低的漏洞獎金為200美元，格外重大的發現則可獲得多達2萬美元的獎金。

談到為何要推出漏洞懸賞計畫的原因，OpenAI表示該公司相信「透明與合作」是發現其技術弱點的關鍵。

OpenAI安全部門主管奈特（Matthew Knight）在部落格貼文中表示：「此舉是我們承諾發展安全與先進AI的關鍵一環」，「隨著我們創造安全、可靠與值得信賴的技術與服務，我們需要您的協助」。

協助OpenAI漏洞懸賞計畫的Bugcrowd網頁列出不符合獎勵的多項安全議題，包括越獄提示、有關AI模型寫出惡意程式等相關問題，或是導致模型對使用者說出壞話的查詢。

OpenAI會推出漏洞懸賞計畫並不完全令人意外。該公司總裁兼共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman）近期在推特 上提到，OpenAI曾經考慮過展開漏洞計畫或靠「紅隊」網絡來偵測弱點。