我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美媒：解放軍「已準備一戰」軍演曝控制西太平洋野心

肯州5死8傷槍案細節 兇手6天前合法購槍 背後開槍打死女職員

iPhone 15 Pro模型機流出 靜音鍵有玄機、充電孔是Type-C

聯合新聞網／綜合報導
媒體曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）
媒體曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）

聯合新聞網日前整理出2023年9月蘋果（Apple）將推出的iPhone 15七大亮點，日前中國一名「抖音主」貼出iPhone 15 Pro外觀影片，發現「靜音按鍵」真的長不一樣了。

抖音主「鴻漾科技」日前秀出iPhone 15 Pro模型機外觀影片，表示「這才是iPhone 15 Pro準確數據的模型」，直言鏡頭凸起程度根本沒有像謠言所說的「比iPhone 15 Pro Max還凸」。從外型上來看，iPhone 15 Pro的外觀似乎還iPhone 14 Pro相差不遠，但看起來似乎有比較小一點、邊框看起來更細、整體更為「修長」。

而外界好奇蘋果這次是否捨棄lightning接孔，在影片中清楚可見手機底部已改為Type-C接孔，模型機也能看出靜音鍵的按鍵確實不同，不再像是以往上下撥動方式，反而變成按壓方式，故推測未來音量鍵也會改成按壓形式，透過新觸覺系統感應處理。

不少網友看完影片後表示，「這不就是iPhone 14 Pro嗎」、「蘋果換湯不換藥」、「蘋果牙膏真的無法再擠了」、「果斷放棄，那攝像頭（台譯「鏡頭」）都快捅破天了。」、「出真正全面屏（全螢幕）再換」、「我的iPhone 13 Pro還能再戰三年」。但也有人大讚靜音鍵改成按壓式相當不錯。

中國一名抖音主秀出蘋果iPhone 15 Pro模型機照，表示鏡頭凸起程度根本沒...
中國一名抖音主秀出蘋果iPhone 15 Pro模型機照，表示鏡頭凸起程度根本沒有像謠言所說的「比iPhone 15 Pro Max還凸」。（翻攝自抖音）
從iPhone 15 Pro模型機可見接頭改成Type-C、靜音鍵也變成按壓形式...
從iPhone 15 Pro模型機可見接頭改成Type-C、靜音鍵也變成按壓形式。（翻攝自抖音）

iPhone 蘋果 抖音

上一則

具1000多年歷史 墨西哥遺址出土「瑪雅文明球賽記分板」

下一則

洗完手別用烘手機 她用小實驗證實：細菌全都吹回手上

延伸閱讀

彭博：庫克下周赴印度 親自主持兩家Apple直營門市開幕

彭博：庫克下周赴印度 親自主持兩家Apple直營門市開幕
疑蘋果App出包 常有失主登門找手機 住戶被煩爆

疑蘋果App出包 常有失主登門找手機 住戶被煩爆
iPhone真正的「全螢幕」要來了？分析師：最快2025問世

iPhone真正的「全螢幕」要來了？分析師：最快2025問世
分析師看好iPhone銷售好轉 估上季平均售價提高

分析師看好iPhone銷售好轉 估上季平均售價提高

熱門新聞

日本作家牧野知弘認為日本貧富差距大，白天上班日都有許多人出遊玩耍。圖為日本大阪黑門市場。(Getty Images)

日本貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作

2023-04-06 20:34
澳洲女子擁有「2個陰道」。（取材自推特）

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

2023-04-08 23:17
專家警告接到陌生來電時別先開口。（路透）

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

2023-04-06 04:15
研究員研究7名100歲至119歲人瑞的DNA，發現一大共通點：他們的身體都曾抵抗過大量的病菌與病毒。長壽長者示意圖。(圖／ingimage)

百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體

2023-04-09 20:15
日本廠商推出「攜帶式微波爐」一度被網友以為是愚人節玩笑。(取材自推特)

日推「攜帶式微波爐」被當愚人節玩笑 大逆轉掀搶購熱

2023-04-06 02:15
加州服務型機器人製造商Bear Robotics在2021年推出機器人Servi，正在餐廳服務。（取自臉書官網）

能帶位、上菜、洗盤…密西根華人麵店 引進「機器人服務生」

2023-04-07 00:15

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款