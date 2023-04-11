iPhone 15 Pro模型機流出 靜音鍵有玄機、充電孔是Type-C

媒體曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）

聯合新聞網日前整理出2023年9月蘋果 （Apple）將推出的iPhone 15七大亮點，日前中國一名「抖音 主」貼出iPhone 15 Pro外觀影片，發現「靜音按鍵」真的長不一樣了。

抖音主「鴻漾科技」日前秀出iPhone 15 Pro模型機外觀影片，表示「這才是iPhone 15 Pro準確數據的模型」，直言鏡頭凸起程度根本沒有像謠言所說的「比iPhone 15 Pro Max還凸」。從外型上來看，iPhone 15 Pro的外觀似乎還iPhone 14 Pro相差不遠，但看起來似乎有比較小一點、邊框看起來更細、整體更為「修長」。

而外界好奇蘋果這次是否捨棄lightning接孔，在影片中清楚可見手機底部已改為Type-C接孔，模型機也能看出靜音鍵的按鍵確實不同，不再像是以往上下撥動方式，反而變成按壓方式，故推測未來音量鍵也會改成按壓形式，透過新觸覺系統感應處理。