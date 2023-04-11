Google Pay出包了 用戶爽拿1000元 官方霸氣喊：免還

科技巨擘Google推出的行動支付工具Google Pay日前出現「送錢bug」，部分用戶收到10美元至1000美元的獎勵金。示意圖。（路透）

Google Pay新版獎勵計畫測試日前疑似出現bug，部分用戶意外收到10美元到1000美元不等的現金回饋；對此，科技巨擘Google霸氣回應「不用還」。

綜合媒體報導，部分美國網友發現收到來自Google Pay的回饋獎勵金，發送獎勵的訊息顯示「dogfooding the Google Pay remittance experience」，而回饋金額從10美元至1000美元不等。

從訊息可見「dogfooding」一詞，意味著這是Google內部員工對自家軟體進行初步測試的動作，內部員工完成測試即可獲得現金回饋獎勵；然而，本該發送給內部員工的獎勵金卻意外發送到用戶手中，這恐怕是內部測試出現bug所致。

這項問題最早由安卓 研究員米沙爾（Mishaal Rahman）發現，他透過推特 與大家分享相關細節。事情被揭露後，Google官方在第一時間向意外收到獎勵金的用戶們說明「意外將現金存入您的帳戶是錯誤的」並收回誤發的獎勵金，但Google官方並未要求已花用回饋金或轉移該筆款項的用戶退回款項。