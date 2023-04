Google Pay出包了 用戶爽拿1000元 官方霸氣喊：免還

Google Pay新版獎勵計畫測試日前疑似出現bug,部分用戶意外收到10美元到1000美元不等的現金回饋;對此,科技巨擘Google霸氣回應「不用還」。

綜合媒體報導,部分美國網友發現收到來自Google Pay的回饋獎勵金,發送獎勵的訊息顯示「dogfooding the Google Pay remittance experience」,而回饋金額從10美元至1000美元不等。

從訊息可見「dogfooding」一詞,意味著這是Google內部員工對自家軟體進行初步測試的動作,內部員工完成測試即可獲得現金回饋獎勵;然而,本該發送給內部員工的獎勵金卻意外發送到用戶手中,這恐怕是內部測試出現bug所致。

這項問題最早由安卓 研究員米沙爾(Mishaal Rahman)發現,他透過推特 與大家分享相關細節。事情被揭露後,Google官方在第一時間向意外收到獎勵金的用戶們說明「意外將現金存入您的帳戶是錯誤的」並收回誤發的獎勵金,但Google官方並未要求已花用回饋金或轉移該筆款項的用戶退回款項。

Uhhh, Google Pay seems to just be randomly giving users free money right now.



I just opened Google Pay and saw that I have $46 in "rewards" that I got "for dogfooding the Google Pay Remittance experience."



What. pic.twitter.com/Epe08Tpsk2