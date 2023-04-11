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科威特媒體虛擬女主播 「金髮淺瞳不披頭巾」顛覆傳統

中央社／科威特市10日即時報導
「科威特新聞」推出以人工智慧生成的虛擬主播費哈，計畫讓「她」在線上播報新聞。淺色眼睛的費哈頂著一頭金髮，髮型俐落，並未以頭巾遮蓋，身穿黑色西裝外套內搭白色上衣，代表科威特種族多元。 （Getty Images）
「科威特新聞」推出以人工智慧生成的虛擬主播費哈，計畫讓「她」在線上播報新聞。淺色眼睛的費哈頂著一頭金髮，髮型俐落，並未以頭巾遮蓋，身穿黑色西裝外套內搭白色上衣，代表科威特種族多元。 （Getty Images）

「科威特新聞」（Kuwait News）推出以人工智慧生成的虛擬主播費哈（Fedha），計畫讓「她」在線上播報新聞，掀起各界廣大迴響。擁有一頭金髮和淺色眼睛的費哈，代表科威特種族多元。

法新社報導，「科威特新聞」網站的推特帳號8日出現一名虛擬女主播費哈，她頂著一頭淺色頭髮，髮型俐落，並未以頭巾遮蓋，身穿黑色西裝外套內搭白色上衣。

她用古典阿拉伯語說：「我是費哈，也是科威特新聞首位以人工智慧驅動的虛擬主播。你喜歡什麼樣的新聞？讓我們聽聽你的意見。」

這個網站隸屬於1961年創刊、波斯灣地區第一家英文日報的「科威特時報」。

「科威特新聞」與「科威特時報」副總編輯波夫坦（Abdullah Boftain）說，此舉是對人工智慧提供「新的創新內容」的潛力考驗。

他說，費哈未來可能採用科威特口音，並在網站的推特帳號播報新聞。這個推特帳號目前有120萬人追蹤。

波夫坦說：「費哈是一個流行、古老的科威特名字，指的是銀這種金屬。我們總把機器人外觀想成是閃耀著金屬色澤的銀色，於是便將兩者結合起來。」

波夫坦說，費哈的金髮和淺色眼睛代表科威特人與外籍人士在這個盛產石油的國家，構成一個種族多元的社會。

他說：「費哈代表著每一個人。」

費哈初次亮相的13秒影片在社群媒體引起廣大迴響，也吸引記者爭相報導。

人工智慧在全球迅速崛起，讓人一則以喜一則以憂，AI可用於醫療保健領域並幫助人類解決乏味的工作，但也可能被用來傳播假消息或危及某些行業和藝術完整性。

根據無國界記者組織（Reporters Without Borders）發布的2022年新聞自由指數（2022 Press Freedom Index），科威特在180個國家和地區中名列第158。

人工智慧 推特 社群媒體

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