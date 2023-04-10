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蘋果不出27吋mini LED顯示器？傳計畫已先暫停

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果的Studio Display顯示器在紐約曼哈頓門市展售。（路透）
蘋果的Studio Display顯示器在紐約曼哈頓門市展售。（路透）

市場傳聞的蘋果Apple）27吋mini LED背光顯示器可能今年前期不會出現，根據一位分析師的說法，蘋果目前至少已暫時擱置此案。

專門報導蘋果消息的新聞網站Apple Insider指出，自從蘋果推出Studio Display之後，市場就開始流傳蘋果接著要發表專業級的27吋顯示器，主要原因是Studio Display沒有HDR、ProMotion等功能，而蘋果其他產品已經採用改良的mini LED背光顯示器，往這些方向「升級」因而被認為理所當然。

然而顯示器顧問業者Display Supply Chain Consultants的分析師Ross Young 10日推文表示，蘋果已經「徹底砍掉27吋顯示器」。

Young說，蘋果確實在研發27吋面板上有些進展，2022年還曾出貨給供應鏈，但完全沒有將面板做成消費者導向的產品。或許面板仍會用到未來產品上，但「至少現在」，相關計畫已經暫停。

目前已使用mini LED顯示器的蘋果產品包括：14吋與16吋的MacBook Pro、12.9吋的iPad Pro。與傳統的LED背光技術不同，mini LED的高對比度表現水準已接近OLED；能區域調光，而且一般而言色彩更鮮明。

Apple Insider說，如果蘋果推出27吋mini LED背光顯示器，消費者可有比Pro Display XDR小一點、或許便宜些的替代選擇。Pro Display XDR是 6K 32吋可區域調光高對比度顯示器。Studio Display雖有發揚蘋果美學的好設計，但欠缺前述專業級螢幕應有的功能，所以本應成為「小號Pro Display XDR」卻沒能如此。

蘋果 Apple 分析師

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