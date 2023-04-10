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15吋歷來最大MacBook Air亮相？分析師：4月底或5月初

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果傳出最快4月底、5月初推15.5吋的MacBook Air。（路透）
蘋果傳出最快4月底、5月初推15.5吋的MacBook Air。（路透）

市場近月來傳言蘋果公司將推出15吋MacBook Air，也就是歷來最大尺寸的MacBook Air筆電。最新的消息是為這款筆電生產的顯示器預期增產，產品可能會在4月底或5月初推出。

AppleInsider網站報導，顯示器供應鏈顧問公司Display Supply Chain Consultants分析師羅斯．楊（Ross Young）10日在社群媒體推特向付費用戶發布有關傳聞中的15吋MacBook Air的消息。他先前曾分享過這款裝置的傳聞。

在一篇回應文中，羅斯．楊表示，為這款大尺寸MacBook Air進行的面板生產在2月展開，並且在3月增產。蘋果據傳計劃4月再度增產，可能在4月底或5月初推出產品。

在蘋果消息爆料和傳聞方面，羅斯．楊是相對準確的，他先前曾指出15吋MacBook Air會在2023年春季發表。如果傳聞正確，這款筆電的尺寸將是15.5吋，介於14吋MacBook Pro和16吋MacBook Pro之間。

預期這款新筆電設計和M2 MacBook Air相同，但有關它採用的晶片傳聞不一。一些報導表示它可能會搭載M3處理器，而M3處理器會是蘋果為Mac產品打造的晶片系列Apple Silicon的最新成員。

不過，M3晶片預料要到2023年稍後才會開始量產，因為它採用3奈米製程。因此，15吋MacBook Air更可能是搭載M2 Pro或M2 Max晶片，因為目前已有搭載M2晶片的MacBook Air版本。

AppleInsider的報導同時指出，傳聞中在4月底或5月初推出的時間點也令人存疑，因為這對於春季產品的發布可能太晚了，除非蘋果是透過發布新聞的方式來宣布推出新款的MacBook Air，而非採用發表會的方式。

晶片 蘋果 Apple

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