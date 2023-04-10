產品多、到貨快…拼多多跨境電商Temu擄獲美國消費者

海外版「拼多多」Temu問世剛剛半年，就因其讓不少海外用戶驚異於從未體驗過的低價，已從北美延伸到澳洲和歐洲。（取材自蘋果App Store）

與中國有關的App 在美面臨愈來愈多審查，青少年熱愛的TikTok 遭封殺似已成定局。但拼多多旗下的跨境電商 平台Temu今年1月在美國App下載榜位居冠軍，至今仍高居榜首。

法新社報導，據手機應用程式（App）分析公司Sensor Tower統計，目前許多在美國下載平台最受歡迎的幾款App都有中國淵源，包括短影音平台TikTok、影音剪輯軟體CapCut，以及快時尚零售網站Shein。

跨境電商平台Temu則是一個和亞馬遜（Amazon）類似的超級賣場，販售從化妝品、家居用品到電子產品等應有盡有，從去年9月開始在美國悄悄竄起，是中國電商巨頭拼多多（Pinduoduo）在美國市場的首次進擊。

Temu從美國波士頓市郊辦公區發跡後出乎意料地取得成功，是繼Z世代喜愛的Shein之後，近年來第2個在美國掀起波濤的中國電商。

來自加州、65歲的席瓦（Laurie Silva）在Temu只花1.25美元就可以買到耳環、15美元就能買到一件針織外套。她就像數百萬美國消費者一樣，迷上售價低廉、商品多到令人眼花撩亂的Temu。

她告訴法新社：「我在它們的目錄上看到很多東西…比亞馬遜和其他線上零售商多出太多」。

她在Temu下單約20次，購買工藝品、首飾和禮品等。

38歲的沃爾夫（Stephanie Wolfe）也是Temu用戶，她今年1月首次上Temu買眼線筆和首飾等商品試水。她說：「到貨速度超快，我簡直不敢相信。了解到這是一家合法電商後，我就開始下單買更多東西。」

助長這股熱潮的是今年2月職業美式足球聯盟（NFL）年度冠軍賽「超級盃」（Super Bowl），Temu當時大打廣告，要超過1億的超級盃美國收視觀眾用Temu「像個百萬富翁般大買特買」。

沃爾夫說：「我的反應是『噢，那就是我在用的App』自此之後，我發現它更受關注了。」

Sensor Tower統計，Temu自推出後在美國達到3300萬次下載，用戶數從超級盃舉辦的當月開始急速成長。

德拉瓦大學（University of Delaware）時尚與服裝系副教授呂盛（Sheng Lu，音譯）表示，Shein和Temu的興起，正逢美國時尚公司擔心中美緊張局勢升高，企圖減少在中國露出。

他表示，這兩個品牌一開始就把商品標註來自中國，Temu的絕大多數商品更是直接從中國出貨，和亞馬遜的美國配送中心概念不同。

他表示這讓Temu能發揮中國的優勢，提供更多元、更有彈性的商品，同時符合美國對於低價值貨物免進口關稅的豁免資格。

但隨著中國App的興起，Temu可能也不得不面臨檢視。

2021年，非政府組織「公眾之眼」（Public Eye）發現，在Shein快速生產線的背後，有些員工每天工作11至13個小時。

Shein也因助長速食流行衍生大量廢棄物而遭受抨擊，並在2020年因為平台販售類似納粹符號的項鍊而出面道歉。

呂盛說：「此外，就像TikTok，Shein和Temu在美國迅速擴張，也蒐集到許多美國消費者的個資」。

TikTok被控蒐羅資訊恐對美國國家安全造成威脅，以及演算法可能有害用戶心理健康，在美可能遭禁用。

Temu和Shein目前暫時躲過TikTok的命運。TikTok執行長周受資上月在美國國會聽證會時遭兩黨議員拷問，議員們一致指控TikTok對美國構成威脅。

但喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）教授穆勒（Milton Mueller）認為App蒐集個資的危害程度不必無限上綱，認為評估安全威脅時在企業的國籍做文章是「非常粗暴和民族主義的心態」。

一份穆勒共同撰寫的研究報告今年1月發表，結論認為TikTok蒐集個資，「除非對方本身與國安機構有關聯，且使用時完全不在乎保密，才有情蒐之虞」強調使用各種社群媒體App都會有風險。

與此同時，美國消費大眾也不怎麼在乎國安疑慮。

沃爾夫說，她會利用VPN以及PayPal付款，增添一些保障，「因為我已採取預防措施，所以我不擔心。」