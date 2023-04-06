彭博商周：庫克訪中國強調共生 其實正加速分散布局

今年3月底，庫克高調訪問中國。他在官方舉辦的科技論壇上對與會者說「我相信這種共生關係是我們雙方都樂見的」。(路透)

最新一期彭博商業周刊報導，蘋果 （Apple）執行長庫克在新冠肺炎疫情過後首訪中國，強調「共生」關係，但實際上蘋果正朝中國以外地區另起iPhone 生產爐灶，展開一場錯綜複雜但得私底下進行的豪賭。

今年3月底，庫克高調訪問中國，還私下與政府官員會面討論蘋果的營運。他在官方舉辦的科技論壇上，他對與會者說「我相信這種共生關係是我們雙方都樂見的」。

然而，庫克靠著打好和中國的良好關係所建立的龐大供應鏈模式，正面臨著近年來從未有過的巨大壓力。彭博記者葛曼（Mark Gurman）在這篇報導引述知情人士報導，蘋果高層正加強和其他國家發展關係，以減少對中國的依賴。

美中貿易戰之際，蘋果面臨分散市場的緊迫壓力，疫情爆發之後，形勢更為迫切。2020年，庫克曾表示，供應鏈僅會因疫情帶來小幅調整，但顯然實際情況遠沒有這麼輕描淡寫。

蘋果分散化布局主要集中在印度 、越南、馬來西亞和愛爾蘭。據葛曼報導，這幾個地方的定位分別是：印度生產iPhone和周邊產品，越南組裝AirPods和Mac電腦，馬來西亞生產部分Mac電腦，愛爾蘭供應iMac等相對較容易生產的商品。蘋果營運部門主管已指示員工，要專注為2024年問世的更多新產品，擴大在中國以外地區採購零組件並建立生產線，不過，蘋果也計劃保留在中國的廣泛布局。

報導說，在庫克直接參與下，蘋果還召集數百名員工成立了一個被內部稱為「虎隊」（tiger teams）的組織，專門解決供應鏈中的弱點。不僅如此，蘋果還在中國和其他國家供應商的工廠成立辦事處，評估設施維護的進度，並為小到螺絲和塑膠螺幅的各種零組件制定更全面的備用供應商名單。蘋果也改進預測能力，對可能出現的供應短缺做更準確預估。

除中國外，蘋果也正研究減少對台灣在晶片生產上依賴，主要基於對台灣地緣政治緊張局勢的考量，不過這方面起步較慢。明年開始，蘋果準備從台積電（2330）亞利桑那廠採購少量晶片。由於目前找不到台灣晶片產能的可替代品，對於蘋果來說，改變晶片產地要比遷移組裝線困難得多。知情人士向彭博透露，蘋果估計，若台灣晶片產量減少，可能需要花上近一年時間才能推動零組件產量回升。

不過，蘋果的布局仍步步為營，小心翼翼。蘋果領導層擔心，如果向其他國家轉移太多產能或者轉移太快，北京當局可能會對蘋果實施報復。在民族主義情緒高漲的情況下，中國消費者可能抵制美貨。另外，蘋果也擔心越南等國是否可以保證高標準的生產質量，尤其不放心馬來西亞。

報導說，蘋果內部對製造和組裝事業轉移的試驗已經進行了十多年。2012年，蘋果和最大組裝代工業者鴻海合作在巴西生產部分iPhone手機，以規避進口產品的關稅。第二年，為了應付國內政治壓力，蘋果開始在偉創力位於德克薩斯州工廠生產Mac Pro。但這兩個項目後來進展都不順利。蘋果如今在美國僅對Mac Pro保持象徵性裝配。

報導說，鴻海去年因疫情導致iPhone 14 Pro生產停擺，凸顯供應干擾可能帶來的風險，也證明現有的分散生產地的計畫是明智選擇。蘋果最雄心勃勃的方案是印度，計劃在印度和多家合作夥伴一起生產iPhone，AirPods和Apple Pencils，以及iWatch, iPad和Mac的零組件。

蘋果已經委託鴻海、和碩、緯創在印度生產這些產品。最近蘋果還在印度引進另一家重要供應商Tata，由該公司負責生產iPhone的外殼，最終會組裝整個產品。