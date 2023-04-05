分析師看好iPhone銷售好轉 估上季平均售價提高

美銀證券分析師莫漢出，iPhone與服務事業的發展趨勢正「從穩定到改善」。(路透)

美銀證券（BofA Securities）分析師 莫漢（Wamsi Mohan）指出，雖然蘋果 的Mac和iPad事業發展惡化，但iPhone 與服務事業的發展趨勢正「從穩定到改善」，將能助攻股價表現。

莫漢指出：「我們的調查顯示，iPhone和服務事業（的營收）正穩定（發展）更好，尤其是又有匯率順風。」「雖然Mac和iPad事業發展惡化，但產品組合中（iPhone這項毛）利率最高的部分，將有望保持毛利率穩定。」

他上調蘋果的目標價，從158美元調高到168美元，維持對蘋果股票的評等為中立，但指出隨著預料將發表一款混合實境（MR）頭戴裝置，股價擁有「正面觸媒」，只是好處可能會被下半年可能較弱的消費者支出環境所抵銷。

莫漢預測，蘋果服務事業營收的成長率將從蘋果止於6月底的年度第3季（也就是本季）開始改善。

同時，Jefferies分析師麥克尼里（Kyle McNealy）指出，雖然蘋果產品的單位銷售趨勢並未特別可觀，但業績依然有望受到平均售價的提振，「我們的全球網路流量分析師暗示，蘋果2月（業績）略為趨緩，上季的單位（銷量）趨勢符合預期，而非之前的超乎預期」。

不過，麥克尼里說，蘋果的iPhone銷售組合轉向更高價的Pro機型，以及更高的記憶體容量版本，提高了平均售價，而更高的海外市場訂價也可望帶來助益。蘋果預定5月4日美股盤後公布上季財報。