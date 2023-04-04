2015年稱「人們不想戴智慧眼鏡」 庫克登GQ封面認錯了

蘋果執行長庫克。(路透)

外界高度期待蘋果 公司會在6月5日發布謠傳以久的Reality Pro混合實境頭戴裝置，該公司執行長庫克 （Tim Cook）成為時尚生活男性雜誌GQ全球創造力奬2023年專刊封面人物並接受專訪時，沒有證實此事。但他推銷混合實境裝置表示：「這裡的構想是，有個地方也許比真實世界更美好，將虛擬世界疊加覆蓋上去，可能是個更美好的世界，可能大幅增強人們的交流聯繫。」

蘋果加入所謂的元宇宙，將給這個萎靡不振的產業帶來震撼，同時也對臉書母公司Meta Platforms、Alphabet旗下的Google 、微軟、Snap以及其他公司形成強力競爭。

庫克說，如果這個裝置加速發揮創造力，它能「協助用戶執行每日都在做、但從未思考過能以不同方式進行的工作」。

Presenting GQ’s first-ever Global Creativity Awards issue — and cover star Tim Cook.



As @Apple CEO, he has defied his skeptics and refashioned the world’s most creative company on his own exacting terms. Read the full cover story: https://t.co/gBeYrH5CaX #GQCreativityAwards pic.twitter.com/D6UEUgWT5C — GQ Magazine (@GQMagazine) April 3, 2023

庫克曾高度質疑蘋果開發類似Google Glass的智慧眼鏡，他2015年接受「紐約客」專訪時表示，智慧眼鏡非「明智之舉」、「人們不會真的想戴」。

但他現在願意承認自己錯了：「我的想法一直在進化。喬布斯教得很好：不要抱著昨日的信念走向天荒地老。如果有新事物出現說你錯了，承認它並向前邁進，別蹲下來不走了，爭論為什麼你沒錯。」

被問到Google Glass或Meta的Quest頭戴式裝置都沒能成為熱賣的消費產品，是否會讓他質疑蘋果提供AR/VR產品時，庫克回應，蘋果「做每件事幾乎都有一堆懷疑論者」，走在前沿就是這樣，但蘋果每每能在眾人懷疑的領域締造成功。

庫克在這次專訪還談到自己的個性，和接棒2011年過世、一代傳奇人物喬布斯成為蘋果掌門人的挑戰。

他說：「我知道我不可能是喬布斯。我不認為有任何人可以是喬布斯。他是百年難得一見的人物，想像不到的獨特人物。所以我要做的是成為最好的自己。」