我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

2015年稱「人們不想戴智慧眼鏡」 庫克登GQ封面認錯了

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果執行長庫克。(路透)
蘋果執行長庫克。(路透)

外界高度期待蘋果公司會在6月5日發布謠傳以久的Reality Pro混合實境頭戴裝置，該公司執行長庫克（Tim Cook）成為時尚生活男性雜誌GQ全球創造力奬2023年專刊封面人物並接受專訪時，沒有證實此事。但他推銷混合實境裝置表示：「這裡的構想是，有個地方也許比真實世界更美好，將虛擬世界疊加覆蓋上去，可能是個更美好的世界，可能大幅增強人們的交流聯繫。」

蘋果加入所謂的元宇宙，將給這個萎靡不振的產業帶來震撼，同時也對臉書母公司Meta Platforms、Alphabet旗下的Google、微軟、Snap以及其他公司形成強力競爭。

庫克說，如果這個裝置加速發揮創造力，它能「協助用戶執行每日都在做、但從未思考過能以不同方式進行的工作」。

庫克曾高度質疑蘋果開發類似Google Glass的智慧眼鏡，他2015年接受「紐約客」專訪時表示，智慧眼鏡非「明智之舉」、「人們不會真的想戴」。

但他現在願意承認自己錯了：「我的想法一直在進化。喬布斯教得很好：不要抱著昨日的信念走向天荒地老。如果有新事物出現說你錯了，承認它並向前邁進，別蹲下來不走了，爭論為什麼你沒錯。」

被問到Google Glass或Meta的Quest頭戴式裝置都沒能成為熱賣的消費產品，是否會讓他質疑蘋果提供AR/VR產品時，庫克回應，蘋果「做每件事幾乎都有一堆懷疑論者」，走在前沿就是這樣，但蘋果每每能在眾人懷疑的領域締造成功。

庫克在這次專訪還談到自己的個性，和接棒2011年過世、一代傳奇人物喬布斯成為蘋果掌門人的挑戰。

他說：「我知道我不可能是喬布斯。我不認為有任何人可以是喬布斯。他是百年難得一見的人物，想像不到的獨特人物。所以我要做的是成為最好的自己。」

蘋果 庫克 Google

上一則

紐約迎川普 「反川」扮維尼熊 「挺川」舉拘捕拜登標語

延伸閱讀

郭台銘同框喬布斯兒 揭4S就是「for Steve」

郭台銘同框喬布斯兒 揭4S就是「for Steve」
聯準會理事：通膨展望已惡化 升息行動恐延長

聯準會理事：通膨展望已惡化 升息行動恐延長
蘋果開發者大會 6/5登場

蘋果開發者大會 6/5登場
庫克「中國行」行程豐富 開會探店還向米哈遊致敬

庫克「中國行」行程豐富 開會探店還向米哈遊致敬

熱門新聞

在搭機時應繫好安全帶，並避免穿著緊身褲等人造纖維材質的衣物。（示意圖／ingimage）

搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因

2023-03-29 02:08
圖／ingimage

未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄

2023-03-28 18:43
王敏德（右一）透露曾不滿女兒在社群網站曝光全裸照，並要求女兒將照片下架。（取材自Instagram）

女兒大方分享「全裸淋浴照」香港資深男星發火逼刪照

2023-03-26 23:41
美國時空旅人阿拉里克警告外星人已到訪過地球，並帶走8000名優秀的人類。示意圖。（取材自ingimage）

「外星人來地球帶走8000人」 時空旅人警告：專挑4種人

2023-03-27 20:15
日內瓦鐘表與奇蹟表展期間，貝克漢便在IG秀出年度話題新品、紅色表圈黑色面盤的Black Bay腕表。（圖：TUDOR提供；取材自Instagram）

貝克漢搶先配戴帝舵新表 品牌預告這幾款將停產

2023-03-31 23:30
一名網友貼出公司系統工程師「最常看到的圖片」，讓不少上班族網友直呼「好想吐」、「好像在上班的感覺」。示意圖。（取材自ingimage）

7500人看到這電腦桌布「有反應」網喊：像在上班好想吐

2023-03-27 04:20

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播