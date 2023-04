2015年稱「人們不想戴智慧眼鏡」 庫克登GQ封面認錯了

外界高度期待蘋果 公司會在6月5日發布謠傳以久的Reality Pro混合實境頭戴裝置,該公司執行長庫克 (Tim Cook)成為時尚生活男性雜誌GQ全球創造力奬2023年專刊封面人物並接受專訪時,沒有證實此事。但他推銷混合實境裝置表示:「這裡的構想是,有個地方也許比真實世界更美好,將虛擬世界疊加覆蓋上去,可能是個更美好的世界,可能大幅增強人們的交流聯繫。」

蘋果加入所謂的元宇宙,將給這個萎靡不振的產業帶來震撼,同時也對臉書母公司Meta Platforms、Alphabet旗下的Google 、微軟、Snap以及其他公司形成強力競爭。

庫克說,如果這個裝置加速發揮創造力,它能「協助用戶執行每日都在做、但從未思考過能以不同方式進行的工作」。

Presenting GQ’s first-ever Global Creativity Awards issue — and cover star Tim Cook.



As @Apple CEO, he has defied his skeptics and refashioned the world’s most creative company on his own exacting terms. Read the full cover story: https://t.co/gBeYrH5CaX #GQCreativityAwards pic.twitter.com/D6UEUgWT5C