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Apple Watch掉海裡 漁夫「大海撈表」搭蘋果1神技撿回

聯合新聞網／即時報導
一名男子以為自己掉到海裡的Apple Watch再也找不回來，沒想到一名潛水員不僅找到它，還透過遺失模式連絡到男子並寄回歸還，讓他相當感動。（取材自9to5mac）
一名男子以為自己掉到海裡的Apple Watch再也找不回來，沒想到一名潛水員不僅找到它，還透過遺失模式連絡到男子並寄回歸還，讓他相當感動。（取材自9to5mac）

蘋果（Apple）產品的防水力到底多強？不僅可以讓一支掉到海底5小時的iPhone 13，取回後用了8個月仍未損壞外，還能大海撈「表」成功尋回Apple Watch。

據9to5mac報導，3月18日，一名36歲男子Jefferson Rocha在巴西里約熱內盧進行帆船旅行，想要下船潛水時不慎將戴在手上的Apple Watch掉落在海中，當時認為大海撈「表」根本不可能尋回。

他知道他的Apple Watch有GPS功能且防水，「但我不知道它這麼防水。」他隨後回到船上使用「尋找（Find My）」功能，竟可清楚得知它的定位，相當驚訝，但後來Apple Watch因待在海中太久導致關機，讓他絕望「再也找不到這支手表了」。

一名男子驚訝自己的Apple Watch「這麼防水」，不小心意外將它掉落海裡後，...
一名男子驚訝自己的Apple Watch「這麼防水」，不小心意外將它掉落海裡後，回到船上使用「尋找（Find My）」功能，竟可清楚得知它的定位。（取材自蘋果官網）

隔天他收到「Find My」App通知，得知自己的Apple Watch已被開啟，他也在該手表上啟用「遺失模式（Lost Mode）」並輸入個人資訊，試圖讓拾獲者可以連絡他，沒想到天無絕人之路，一名50歲的潛水員託16歲的女兒在Instagram對他發送訊息，表示他們在海上找到了Apple Watch，並試圖為它充電，發現還能正常使用，透過「遺失模式」找到男子連絡資訊，最後他真的幸運拿回了Apple Watch。

他表示，不僅驚訝泡過海水的Apple Watch還能使用，人們協助找回東西並歸還的熱心與誠實，更讓他感動不已。至於Apple Watch到底能掉到多深的海裡？據了解自Apple Watch 2以來，每款Apple Watch完全防水，官方稱可承受水下50公尺，而Apple Watch Ultra更可以來到100公尺深。

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