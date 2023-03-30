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愛嫌又愛買？陸2022年暢銷手機前十 蘋果霸榜前3

聯合新聞網／ 即時報導
國外一項市調曝光中國大陸2022年手機銷售資料顯示，iPhone霸榜前3名。(路透)
國外一項市調曝光中國大陸2022年手機銷售資料顯示，iPhone霸榜前3名。(路透)

日前中國大陸網友不悅「iPhone的折舊率比安卓低」，認為他們「自家國產」的華為（Huawei）可媲美蘋果（iPhone）、更贏過一般安卓（Android）。不過日前外媒曝光中國大陸2022年手機銷售資料顯示，iPhone霸榜前3名，中國大陸手機根本擠不進去，顯示網友真的「愛嫌又愛買」。

市調機構Counterpoint日前公布中國大陸2022年10大暢銷手機，最熱賣...
市調機構Counterpoint日前公布中國大陸2022年10大暢銷手機，最熱賣的就是蘋果iPhone 13系列。（取材自Counterpoint）

市調機構Counterpoint日前公布中國大陸2022年10大暢銷手機，最熱賣的就是蘋果iPhone 13系列，該款系列就占據前3名、總銷量超過10%，其中以iPhone 13銷量最高，達到6.6%，iPhone 13 Pro Max為2.2%、iPhone 13 Pro為1.9%，顯示出大陸仍有一群「果粉」貢獻滿滿。

榮耀X30（HONOR X30）為中國大陸最暢銷的安卓手機，銷量為1.8%、排名...
榮耀X30（HONOR X30）為中國大陸最暢銷的安卓手機，銷量為1.8%、排名第4。（取材自榮耀官網）

至於常在微博上聽到中國大陸網友們力挺「自家國貨」，但在前3名後的剩下名次才是中國大陸手機進榜。榮耀X30（HONOR X30）為中國大陸最暢銷的安卓手機，銷量為1.8%、排名第4；第5名為OPPO A56 5G，銷量為1.7%。

不過該市調報導，除了蘋果iPhone外，該榜單其他手機的售價都低於500美元，顯示出大陸的安卓手機不僅賣不過蘋果、也只能靠中低階手機的機海戰術增加氣勢。

該文引起台灣PTT網友討論，表示「仇美還買這麼爽，身體誠實的。」、「事實證明，創新永遠不如穩定。」、「蘋果Logo值錢」，並驚訝三星（Samsung）未在榜單中，也有人認為「（蘋果）也就6.6％，相對其他國家 ，中國已經算蘋果不強勢了。」、「嫌貨買貨的根本不同人群」、「算起來（蘋果）頂多15%吧！其他85%都安卓機，這個有很厲害？中國安卓機海大戰，每支分到1%算很不錯了。」

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