蘋果iOS 16.4超實用功能 一鍵整理照片釋放空間

iOS 16.4新增多項實用新功能，趕快更新。（記者黃筱晴／攝影）

iOS 16.4更新來了！除了新增了21個新的表情符號可以使用、為加入主畫面的網路App傳送通知，加入更多「輔助使用」 功能之外，更優化了iPhone 14和iPhone 14 Pro機型上的「車禍偵測」功能，並且相簿中超實用的偵測「重複項目」功能也擴大支援更多圖庫，多個新功能趕快更新試用看看。

每天都要用好多次的愛心表情符號現在多了更多新顏色，包括藍色、灰色和粉紅色，還有抖動的臉、水母、薑、豌豆、麋鹿等，多達21個新的表情符號，包含動物、手勢和物品，為聊天時帶來小驚喜。

愛心表情符號多了更多新顏色，包括藍色、灰色和粉紅色。（圖：蘋果提供） 抖動的表情更能傳達震驚的心情。（圖：蘋果提供） 不知道什麼時候用得上但還是超級可愛的花朵與水母。（圖：蘋果提供）

除了表情符號，行動網路通話的「語音隔離」功能也超級實用，像是在捷運、高鐵上講電話時經常會遇到背景音太吵雜、對方聽不清楚的窘境，更新後只要在通話時進入「控制中心」將「麥克風模式」調整成「語音隔離」，就可以過濾背景雜音，讓通話更清晰。

隨著越來越多人習慣在通勤等零碎時間拿著手機 追劇、看影片，「輔助使用」裡的「動態效果」設定可在偵測到影片內容包含燈光反覆閃爍或頻閃效果時自動調暗影片，減少視覺的負荷。