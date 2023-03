AI生成「教宗穿白色羽絨外套」時尚照 作者卻被爆紅嚇到了

BuzzFeed News報導,一張天主教教宗 方濟各似乎身穿考究白色羽絨外套的照片日前在社群媒體 大爆紅,但這其實是一位網友用AI 藝術工具「Midjourney」生成的影像。原作者受訪時表示,自己「只是覺得看到教宗穿上有趣的夾克很好玩」。

根據報導,許多網友都對這張教宗看上去有些潮到不行的照片是AI生成影像感到驚訝。名模克莉絲汀.泰根(Chrissy Teigen)推文表示,「我以為教宗穿羽絨夾克是真的,沒有再考慮一下,我不可能在未來科技活下來」。「Garbage Day」電子報作者布羅德里克(Ryan Broderick)則稱此為「第一起真正的大規模AI假消息案件,老實說看上去有點酷」。

BuzzFeed News指出,這張照片的創作者是一位31歲的芝加哥地區建築工人帕布羅.夏維爾(Pablo Xavier)。因為擔心自己可能為了創作這些影像遭到攻擊,他拒絕透露姓氏。

帕布羅.夏維爾說,自己是在上周的「蘑菇之旅」(tripping on shrooms)時想出了點子。他說,自己正在設法搞清楚讓事情變有趣的方法,「因為這就是我常常試著做的事情,我試著做有趣的東西或迷幻藝術(trippy art),就是迷幻的(psychedelic)玩意。我只是突然明白了,我應該做教宗。然後,思緒就像水一樣湧出來,『教宗穿上巴黎世家(Balenciaga)羽絨外套、蒙口(Moncler),走在羅馬、巴黎的街道上,諸如此類的」。

帕布羅.夏維爾24日下午生成了第一批的3張照片,首度看到成果時覺得「完美」,並且發布到臉書群組跟Reddit論壇,照片迅速爆紅讓他感到震驚,「我簡直大吃一驚,我沒想要照片像這樣成名」。

帕布羅.夏維爾在一個天主教家庭長大,但現在不覺得自己是其中一份子,但他對教宗沒有惡意,「我只覺得看到教宗穿上有趣的夾克很好玩」。他說,他把照片發布到Reddit論壇幾小時後就被封禁,「我想我會遭遇到反彈,我只是不覺得事情會達到這種規模」。

帕布羅.夏維爾表示,人們正在鼓勵這種事情,而且不去質疑就覺得是真的,這種現象「肯定嚇人」,他也已經在一些貼文看到自己的作品遭想要批評天主教會揮霍的人採用,讓他感覺像「S**t」。他談到自己的影像被以這種方式使用時說,「真瘋狂」。

The guy who created that viral AI image of the Pope in a white puffer jacket told us he was tripping on mushrooms at the time https://t.co/bAgjuWKOb3