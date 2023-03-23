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華為P60系列新機繼續只有4G 卻不忘嘲笑iPhone一下

特派記者賴錦宏／北京即時報導
圖為23日在北京華為手機店，顧客在比較最新的P60系列手機。美聯社
圖為23日在北京華為手機店，顧客在比較最新的P60系列手機。美聯社

華為用行動打破不造手機的傳聞，23日正式對外發布P60系列旗艦手機，主打夜視長焦功能，網路制式方面因為被美國斷供5G芯片，就只能繼續用4G。不過，華為終端BG CEO余承東在發布會上仍然不忘用蘋果iPhone做比較，還狠狠地嘲笑iPhone的攝影照相素質只是強差人意。

據澎湃新聞，發布會上公布，華為P60系列將採用極窄邊框設計的6.7英寸挖孔屏，支持2K分辨率、120Hz刷新率，前置搭載5000萬像素單鏡頭，後置搭4個2600萬至5400萬像素的高規格鏡頭。手機支持XMAGE超廣變影像技術，採用華為自行研發的麒麟9010系列處理器。

P60將分3個版本，售價由4488元（人民幣，下同）至5988元不等；P60 Pro則有2個版本，售價分別為6988元及7988元，兩者一樣有4個顏色選擇。

余承東在介紹P60系列的影像功能時，用了iPhone14 Pro Max的相片作為對比，在環境照度3Lux下，P60的照片多處細節都清晰可見，而iPhone14 Pro Max的照片則缺少細節，放大就模糊成一片。之後，他還說了自己近期的一次經歷，狠狠將iPhone嘲笑一番：

「最近有客人說，合照拍的照片怎麼腦袋都是歪的？然後我很生氣，怎麼我們的手機還能把人拍歪呢？這個問題我們好早之前就解決了！結果一看，噢，客人是用iPhone 拍的。」

不過，作為蘋果曾經的勁敵，在每年新機發布會上拿iPhone做比較，已經成為華為宣傳的傳統之一。

但是，外媒對華為P60系列不太看好，《華爾街日報》指出，華為在上海的一場中文活動上發布該款設備，而不是在海外舉行高調的發布會，這反映出該公司雄心有所收斂。新手機將不會接入5G網絡，也無法使用Android操作系統以及眾多西方應用程式。這意味著在自家市場以外，手機不太可能會有太多受眾。

華為 iPhone 手機

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