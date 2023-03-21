我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／再見三振楚奧特 大谷翔平率日本奪隊史第3冠

經典賽冠軍戰／達比修登板挨轟 美國2：3追近日本

谷歌AI聊天機器人Bard 擴大開放讓英美用戶進行測試

編譯季晶晶／綜合外電
谷歌開放英美用戶測試該公司AI聊天機器人Bard。（美聯社）
谷歌開放英美用戶測試該公司AI聊天機器人Bard。（美聯社）

在矽谷掀起AI熱潮之際，Alphabet旗下的谷歌周二表示，向大眾開放名為Bard的對話式AI服務，美國和英國用戶可以登記加入等候名單，這是谷歌歷經多年開發、要與ChatGPT一較高下的產品，但它還沒有將此一新工具整合進旗艦搜尋引擎。

谷歌形容Bard是「早期實驗」，將提供一個專用網站bard.google.com，而非併入現有產品。該公司也說，不會在Bard的早期版本投放廣告，目前的測試重點是改進程式。谷歌在Bard的聊天對話框下標示明顯警語：「Bard可能展示不代表谷歌觀點的不正確或會冒犯人的資訊。」

網民可以與Bard你來我往的進行對話，與微軟新推出的Bing服務類似。谷歌Bard研究部門副總裁Eli Collins說，該公司最初限制對話是基於安全理由，會逐漸放寬限制，但他沒有透露此次的限制。

根據彭博資訊記者的測試，Bard拒絕答覆如何製作炸彈的問題，以「我不會創建那種性質的內容，我建議你也別這麼做」，然後敦促用戶透過「圖書館等合法管道查詢更多炸彈相關資訊」。Collins說谷歌做了調整，拒絕有關仇視、非法和危險主題相關的提問。這種做法與OpenAI上周發表的GPT-4相仿，那個聊天機器人遇到類似提問也不回答。

谷歌最近已加快開發Bard等產品的步伐，要將AI開發成果整合到搜尋引擎等產品裡。該公司上周透露，將構建人工智慧工具，生成文字至Gmail和其他商業軟體產品之中，早於微軟的類似宣布。

谷歌 AI 微軟

上一則

GPT通過這考試 蓋茲說驚呆了 讚1980年來最大科技進展

下一則

影／「今天不要仰慕對手」 大谷翔平經典賽熱血喊話曝光

延伸閱讀

答案雷同… AI幫倒忙？求職靠ChatGPT反落空

答案雷同… AI幫倒忙？求職靠ChatGPT反落空
微軟最快明年推自家行動遊戲App store 抗衡蘋果和谷歌

微軟最快明年推自家行動遊戲App store 抗衡蘋果和谷歌
谷歌：中國駭美技術高超 暗中監看多年

谷歌：中國駭美技術高超 暗中監看多年
趕上ChatGPT浪潮 WSJ：中國式「ChatCCP」正生成

趕上ChatGPT浪潮 WSJ：中國式「ChatCCP」正生成

熱門新聞

倉鼠越獄「囤糧爽活1個月」。（取材自微博）

倉鼠「越獄」躲在沙發築秘密基地 囤貓糧還自製小床

2023-03-14 20:59
洛蒂靠「裸體打掃」每小時薪水高達60元，家人朋友也都很贊同這份工作。示意圖。（取材自pexels）

裸體家政婦時薪60元 她爆：曾有客人暗示「其他服務」

2023-03-14 21:22
葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活

2023-03-19 22:50
超模亞歷桑德拉安布羅休（左起）、杭特薛佛、艾蜜莉瑞特考斯基與劉雯，出席浮華世界奧斯卡後派對。(歐新社、路透、Getty Images)

視線不知道該看哪…奧斯卡派對超模火辣 1根羽毛遮雙峰

2023-03-13 20:44
透過星座分析，掌握本週運勢和幸運色。（取材自ingimage）

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

2023-03-20 04:00
小米「米家智能魚缸」正式上市，聲稱可以「半年免換水」，卻被中國網友酸應該發明「半年免換魚」的魚缸。（翻攝自小米有品官網）

小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」網酸：改成換魚？

2023-03-20 02:40

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率