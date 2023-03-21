谷歌AI聊天機器人Bard 擴大開放讓英美用戶進行測試

谷歌開放英美用戶測試該公司AI聊天機器人Bard。（美聯社）

在矽谷掀起AI 熱潮之際，Alphabet旗下的谷歌 周二表示，向大眾開放名為Bard的對話式AI服務，美國和英國用戶可以登記加入等候名單，這是谷歌歷經多年開發、要與ChatGPT一較高下的產品，但它還沒有將此一新工具整合進旗艦搜尋引擎。

谷歌形容Bard是「早期實驗」，將提供一個專用網站bard.google.com，而非併入現有產品。該公司也說，不會在Bard的早期版本投放廣告，目前的測試重點是改進程式。谷歌在Bard的聊天對話框下標示明顯警語：「Bard可能展示不代表谷歌觀點的不正確或會冒犯人的資訊。」

網民可以與Bard你來我往的進行對話，與微軟 新推出的Bing服務類似。谷歌Bard研究部門副總裁Eli Collins說，該公司最初限制對話是基於安全理由，會逐漸放寬限制，但他沒有透露此次的限制。

根據彭博資訊記者的測試，Bard拒絕答覆如何製作炸彈的問題，以「我不會創建那種性質的內容，我建議你也別這麼做」，然後敦促用戶透過「圖書館等合法管道查詢更多炸彈相關資訊」。Collins說谷歌做了調整，拒絕有關仇視、非法和危險主題相關的提問。這種做法與OpenAI上周發表的GPT-4相仿，那個聊天機器人遇到類似提問也不回答。

谷歌最近已加快開發Bard等產品的步伐，要將AI開發成果整合到搜尋引擎等產品裡。該公司上周透露，將構建人工智慧工具，生成文字至Gmail和其他商業軟體產品之中，早於微軟的類似宣布。